Ilmavoimien harjoitustilanteen kiinniottotilanne johti pahoinpitelyepäilyihin – epäiltyjen joukossa ammattisotilaita ja varusmiehiä

Nyt on kyllä pakko täsmentää, että kysessä ei ole sotarikos. Sotarikokset on määritelty rikoslain 11 luvun 5 §:ssä, ja niiden vaatimuksena on kansainvälinen tai valtionsisäinen aseellinen selkkaus. Kyseessä on ollut harjoitus, ei sotatilanne, jolloin sotarikosta ei voi yksinkertaisesti tehdä.

Kyseessä on sotilasrikos – ei sotarikos. Sotilasrikoksena tässä tulee kysymykseen palvelusrikos.