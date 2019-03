Ilmavoimat on maksanut kahdessa vuodessa 70 000 euroa Lapinmajan käytöstä – laskuttajana on ollut upseerijohtoinen säätiö

Ilmavoimat maksoi Lapinmajan käytöstä upseerijohtoiselle säätiölle yli 70 000 euroa kahdessa vuodessa. Pääesikunnan oikeudellinen osasto pyysi aiemmin Ilmavoimien esikunnalta selvitystä Lapinmajalla järjestetyistä "vapaaehtoisista harjoituksista".

Ilmavoimat on maksanut upseerijohtoiselle Ilmavoimien Lapinmaja-säätiölle vuosina 2017–2018 yhteensä 70 800 euroa korvauksia Lemmenjoen Lapinmajan käytöstä. Maksuista kerrotaan Lännen Median saamassa tietopyyntövastauksessa.

Kustannukset ovat kiinnostavia, koska Ilmavoimien Lapinmaja-säätiö ei ole nimestään huolimatta osa Puolustusvoimia. Säätiön hallinto koostuu pääasiassa virassa olevista korkea-arvoisista Ilmavoimien upseereista.

Armeijalta Lapinmajan tiloista veloitetaan 1 000 euroa yhden vuorokauden käytöstä, mutta yksityiskäytössä Ilmavoimien henkilöstön jäsenet voivat yöpyä kiinteistössä nimelliskorvauksella eli 5–10 euron vuorokausihinnalla yhtä petipaikkaa kohden. Tästä eteenpäin säätiöstä käytetään jutussa nimeä Lapinmaja-säätiö.

Säätiölaki ohjaa

Ilmavoimat on käyttänyt Lapinmajaa muun muassa vapaaehtoisiin harjoituksiin, vaikka lain mukaan kyseiset harjoitukset olisi pitänyt järjestää Puolustusvoimien omilla harjoitusalueilla. Lapinmaja on rakennettu aikanaan Ilmavoimien esikunnan aloitteesta, mutta majan ylläpito kuuluu itsenäisesti toimivalle Lapinmaja-säätiölle.

Sääntöjensä mukaan säätiön tarkoituksena on edistää erityisesti Ilmavoimien lentävän henkilöstön pelastautumiskoulutusta. Säätiön sääntöjen perusteella Ilmavoimien henkilöstö voi käyttää majaa myös retkeilytarkoituksiin pelastautumisharjoitusten väliaikoina.

Ilmavoimien mukaan vuosina 2017 ja 2018 Lapinmajalla ei ole kuitenkaan lainkaan järjestetty Ilmavoimien henkilöstön pelastautumiskoulutuksia tai -harjoituksia. Ilmavoimat on käyttänyt Lapinmajaa 13 kertaa vuonna 2017, jolloin majalla järjestettiin "koulutus-, neuvottelu- ja yhteistoimintatilaisuuksia".

Yksityiskäyttöä Lapinmajan tiloissa oli samana ajankohtana yhteensä 79 kertaa. Säätiölain mukaan säätiön pitää tukea tai harjoittaa tarkoitustaan edistävää toimintaa. Tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen säätiön lähipiiriin kuuluville.

Esikunta vastasi

Pääesikunnan oikeudellinen osasto on saanut Ilmavoimien esikunnalta selvityksen kolmesta Lemmenjoen Lapinmajalla syksyllä 2017 pidetystä harjoituksesta. Kyse on Ilmasotakoulun yhteistoiminta- sekä Ilmavoimien valmiusrakentamisen harjoituksista. Tarkasteltavana on myös Karjalan lennoston vapaaehtoinen harjoitus, joka toi aiemmin syytteet sotilasrikoksista kahdelle korkea-arvoiselle upseerille.

Ilmavoimat toteaa selvityksessään, että Lapinmajan käyttöön liittyvä säätiön ja Ilmavoimien yhteistoimintasopimus "tullaan arvioimaan uudelleen". Pääesikunnan oikeudellinen osasto ilmoitti aiemmin Ilmavoimille, että "yhteistoimintasopimukseen liittyy viranomaistoiminnan puolueettomuuden näkökulmasta välttämättömiä tarkastelutarpeita".

Yhteistoimintasopimuksen ovat allekirjoittaneet vuonna 2017 silloinen Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Tolla sekä säätiön puheenjohtajana tuolloin toiminut Ilmavoimien eversti.

Selvityspyynnössä olivat esillä myös harjoitusten alkoholi-, diskotarvike-, t-paita- ja kuvakirjahankinnat. Esimerkiksi Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittiin 800 eurolla ja Ilmavoimien harjoitukseen 620 eurolla alkoholia Puolustusvoimien varoilla. Ilmasotakoulun harjoitukseen on hankittu myös 120 eurolla diskopallo, valoketjuja, kohdelamppu sekä 36 kappaletta eli 900 euron edestä Lapinmajan historiikkeja.

"Noudatettu kohtuutta"

Kaikkien kolmen harjoituksen alkoholitarjoilussa on Ilmavoimien esikunnan mukaan ”noudatettu kohtuutta ja lakia sekä Puolustusvoimien ohjeistusta”. Vastauksen mukaan Ilmasotakoulun harjoitukseen hankittua diskopalloa käytettiin Lemmenjoen harjoituksessa. Karjalan lennoston t-paitahankinta puolestaan tuki ryhmäytymistä. Deluxe-kuvakirjoja hankittiin, koska ne olivat vaihtoehdoista edullisin.

Jatkossa diskotarvikkeita saatetaan käyttää muun muassa lastenkonserteissa.

”Hankitun materiaalin jatkokäyttö on suunniteltu Ilmavoimien soittokunnan käyttöön esimerkiksi lastenkonserteissa, alokkaiden tulojuhlissa sekä muissa Ilmavoimien soittokunnan Big Band - tilaisuuksissa”, vastauksessa todetaan.

Ilmavoimien mukaan Lapinmajan historiikki -kirjoja hankittiin osallistujille ”tilaisuuden luonteen mukaisiin palkitsemisiin sekä muistolahjoiksi". Kirjoja hankittiin kokonaisuudessaan enemmän kuin niitä jaettiin harjoituksessa. Ylijääneitä kirjoja on tarkoitus jakaa Ilmasotakoulun johtajan ja Jyväskylän varuskunnan päällikön sidosryhmätapaamisissa tai tilaisuuksissa annettavina muistolahjoina.

"Eksoottinen ja voimaannuttava"

Ilmasotakoulun osalta Pääesikunnan saamassa vastauksessa otetaan kantaa myös Lapinmajaan paikkana.

"Ilmasotakoulun johtajan käymien useiden keskustelujen perusteella harjoituksen toteuttaminen ei niin eksoottisessa ja henkisiä voimavaroja voimaannuttavassa paikassa kuin Lemmenjoki, ei mahdollista nykyisessä laajuudessa ja kattavuudessa tärkeiden sidosryhmäedustajien osallistumista harjoitukseen", vastauksessa kerrotaan.

Ilmavoimien esikunnan mukaan vapaaehtoisten harjoitusten toteuttamiseen ei ole kohdistunut erillistä tarkastelua.

"Joukko-osastot ovat pääsääntöisesti raportoineet harjoitusten toteutuksesta Ilmavoimien komentajan johtoryhmässä. Ilmavoimien esikunta on aloittanut ilmavoimallisen ohjeistuksen tarkastelun ja tarkentamisen. Ilmavoimallisessa ohjeistuksessa tullaan ohjeistamaan Ilmavoimien Lapinmaja -säätiön Lemmenjoen majan käyttöä aikaisempaa tarkemmin", Ilmavoimien esikunnan Pääesikuntaan antamassa vastauksessa sanotaan.