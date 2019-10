Ilmastopaneeli patistaa Suomea nopeuttamaan toimiaan, jotta tavoitteisiin päästään – "Suomen on vähennettävä päästöjä ja kasvatettava nieluja päästöjä suuremmiksi"

Onneksi tämä vedättäinen ja tahallinen pelottelu on naurettavan helppo havaita JOS haluaa. Usea vain ei halua, vaan elää kuplassa.

Tilastot ja vanhat uutiset todistavat:

- Metsäpaloja on ollut 2019 normaali määrä. Brasilia ei tuhoa sademetsiään.

- Ilmaston lämpeneminen on keksitty vasta viimeaikoina. Uutisissa (Yle et. al) 2010 asti ilmasto EI ollut ongelma.

- Suomi on jo nyt puhtaan energiantuotannon edelläkävijä. Miksi suomalaisia sitten haittaverotetaan ja pyritään kyykyttämään ilmastonsuojelun varjolla?

Kaikkiin on vastauksena raha. Joku taho tienaa isosti pelottelemalla ihmisiä ja saa samalla valtaa.

Esim tapaus Greta avulla haetaan selvästi valtaa ja se valta ei ole Gretalla, vaan taustajoukoilla, joihin kuuluu multimiljonääri ja Euroopan sotkija Soros.