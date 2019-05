IL: Vauva siepattiin sairaalasta Kokkolassa – lapsi löydetty, poliisi tutkii tapausta

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla on siepattu sairaalasta vauva. Tapaus on sattunut jonkin aikaa sitten ja lapsi on jo saatu takaisin.

Pohjanmaan poliisilaitos vahvisti tiedon tapahtuneesta Iltalehdelle, joka kertoi asiasta ensimmäisenä.

Iltalehden poliisilta saamien tietojen mukaan tapaus oli sattunut sen toimialueella "joitakin aikoja sitten".

Poliisin mukaan asiasta on tehty rikosilmoitus.

– Nimikkeenä on törkeä vapaudenriisto, kertoo komisario Tomi Mansikkamäki lehdelle.

Vauvasieppauksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi tietoa. Tapahtuman kuvaukseen sopiva rikosilmoitus on poliisin mukaan kirjattu 17. huhtikuuta.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta ei kommentoitu Iltalehdelle tapahtunutta mitenkään.