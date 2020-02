IL: Suomeen tuodaan 175 turvapaikanhakijaa Välimeren maissa sijaitsevilta leireiltä

Sanoisin että tämä on semmonen päätös että kun panisi purkiin 175 punkkia niin 15 vuoden päästä niistä onkin paha ongelma.

Toivon että nykyinen hallitus ja niiden lapset ja lapselapset saa mitä on tilattu.

Meillä vanhuksilla on vaikeuksia selvitä yhdestäkin päivästä.Hallitus näytää olevan pois suomen asioita.