Ikkunat voivat kuumentua helteellä kuin patterit, uusiin asuntoihinkin halutaan hankkia jäähdytystä

Hyvä artikkeli, Kaleva. Tiivistetysti olennaiset asiat! Asunnon ostaja voi myös vaatia, jos on valmis maksamaan, minimitason ylittävää laatua. Osaava voi silmämääräisesti jo arvioida, mihin ilmansuuntaan asunnon ikkunat aukeavat ja onko niille kesäisin tarjolla ulkopuolista varjostusta. Kesäajan laskennallinen mitoituslämpötila on asunnoissa +27C°, jonka jälkeen astetunnit lasketaan ylittävä 1 aste/tunti. Jatkuva +27°C on lämpötila, jossa alkaa jo olla tukala olo, lämpötila +30 päivästä toiseen vanhusten asunnoissa kuulostaa jo liian korkealta.