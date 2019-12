"Ikäkin suojelee jo minua, vaikka liikenneasiat kyllä kiinnostavat" – Sdp:n Piirainen ja keskustan Ylitalo uskovat hallituksen jatkoon uudella pääministerillä

SDP:n toinen Oulun vaalipiirin kansanedustaja Raimo Piirainen uskoo, että hallitusyhteistyö jatkuu tulevan uuden pääministerin johdolla. Niin tekee myös keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

SDP:n Oulun vaalipiirin toinen kansanedustaja ja puoluehallituksen jäsen Raimo Piirainen Kajaanista sanoo hallituskriisistä, että tilanne on surullinen.

– Kaksi ministeriämme joutuivat lähtemään, ja jäi auki, mitkä perusteet keskustalla olivat epäluottamukseensa. Tuntui, että se oli tekemällä tehtyä.

Piirainen sanoo, että hallitusohjelma on todella hyvä, ja kaikki viisi puoluetta ovat siihen tyytyväisiä.

– Siksi pääministeri Antti Rinne katsoi parhaimmaksi väistyä, jotta hallitusta voidaan lähteä viemään eteenpäin.

Piirainen ei innostu pyrkimään ministeriksi, jos paikkoja tulee auki parhaassa tapauksessa kaksikin.

– Minua suojelee ikä, kun tässä alkaa 70 jo lähestyä. Liikenneasiat voisivat tietysti kiinnostaa, mutta tuskin Oulun vaalipiiristä kahta demariministeriä samaan hallitukseen valitaan, koska eurooppaministeri Tytti Tuppurainen jo on hallituksessa. Minä pystyn toimimaan riittävästi liikennejaostossa, parlamentaarisessa liikennesuunnitelmatyöryhmässä, ja olen vielä liikennevaliokunnan varajäsenkin, Piirainen toteaa.

Hän uskoo, että tällä hallituskriisillä voi olla positiivinen vaikutus SDP:n kannatukseen – sillä edellytyksellä, että nykyinen hallituskokoonpano pääsee jatkamaan ripeästi uuden pääministerin johdolla.

– Uskon, että kannatus lähtee nousuun muillakin hallituspuolueilla, kunhan ensi vuoden budjetti tulee voimaan ja huomataan kuinka hyvä se tulee olemaan muun muassa vähäosaisille.

Piirainen ei näe mitään syytä, miksi Rinne ei voisi jatkaa puolueen puheenjohtajana ensi kesän puoluekokouksen jälkeenkin, kun hän kerran ilmoitti tiistaina olevansa käytettävissä jatkoon.

– Puoluekokouksessa katsotaan miten tilanne jatkuu. Enemmistö sen päättää sitten aikanaan, Piirainen sanoo.

Keskustan Ylitalo uskoo hallituksen jatkoon uudella kokoonpanolla

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan ja puoluehallituksen jäsenen Jussi Ylitalon mukaan puolueessa ollaan tyytyväisiä siihen, että hallitus voinee jatkaa entisellä kokoonpanolla ja ohjelmalla tulevan uuden pääministerin johdolla.

– Raskas päivä tämä oli varmasti kaikille, erityisesti SDP:lle ja Rinteelle.

Tyrnäväläinen Ylitalo katsoo, että keskustalla olivat selvät, painavat perusteet sille, miten Rinne menetti keskustan luottamuksen.

– Luottamustamme puolueeseen ei ole menetetty. On selvää, että kaikkien hallituspuolueiden pitää nyt ponnistaa uudesta asennosta, ja niiltä edellytetään entistä enemmän johtajuutta sekä yhteistyökykyä. Minusta tuntuu, että kaikilla onkin siihen pyrkimys, ja myös keskusta on valmis tekemään töitä. Punamulta-akseli on tehnyt Suomessa suurimmat uudistukset aiemminkin, Ylitalo uskoo.