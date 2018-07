Kovat helteet ovat lisänneet päivystykseen saapuvien vanhusten määrää Oulun seudun yhteispäivystyksessä sekä Kainuun keskussairaalassa. Usein syy on se, että ikäihminen kärsii helteen aiheuttamasta nestehukasta.

Oulun seudun yhteispäivystyksen ja tarkkailuosaston osastonhoitaja Eija Marin-Pekkala kertoo, että nestehukka saattaa oireilla monella eri tavalla.

– Janottaa, uuvuttaa, heikottaa ja pyörryttää, hän luettelee tyypillisiä oireita.

Myös päänsärky ja vatsavaivat, kuten ripuli, liittyvät nestehukkaan.

Nestehukka saattaa hellesäällä yllättää, vaikka ei rehkisi kovasti. Kovalla helteellä kannattaa pysyä varjossa sekä juoda ja syödä riittävästi.

– Ihan oikeasti myös syödä eikä vain juoda, Marin-Pekkala sanoo.

Farmaseutti Monica Salonpää Oulun Joutsen apteekista kertoo, että nesteytykseen liittyviä lääkkeitä on myyty viime viikkoina runsaasti.

– Poretabletit ovat jo päässeet loppumaan, mutta tilalle on tullut annospusseja, joissa on suolat ja sokerit, Salonpää kertoo.

Kainuun keskussairaalasta kerrotaan, että myös ensihoito on saanut paljon tehtäviä helteiden aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Ikäihmiset eivät tunne janoa

Pitkään jatkuneella helteellä monet kerrostaloasunnot kuumuvat todella tukaliksi. Kainuun keskussairaalan lähettämässä tiedotteessa todetaan, että naapurissa yksin asuvan vanhuksen kuntoa ja vointia voi ihan hyvin käydä kysäisemässä.

Eija Marin-Pekkala sanoo, että läheisten kannattaa seurata tarkkaan ikäihmisten vointia, sillä vanhuksilla ei ole enää janon tunnetta.

– Ihan hyvin voi vaikka soittaa iäkkäälle läheiselle ja kysyä, oletko muistanut juoda.

Suuressa osassa Suomea on tällä hetkellä voimassa varoitus tukalasta helteestä. Varoitus on suunnattu ennen muuta riskiryhmille kuten vanhuksille, lapsille sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastaville.

Marin-Pekkala sanoo, että myös sydänsairauksia sairastavia on viime päivinä tullut paljon yhteispäivystykseen. Heillä saattaa tulla helteellä muun muassa alaraajojen turvotusta ja hengenahdistusta.

Tässä THL:n vinkit hellesäällä selviämiseen:

1. Riittävä määrä vettä on yleensä noin 1–1,5 litraa päivässä, mutta helteellä kannattaa juoda ainakin muutama lasillinen enemmän. Älä kuitenkaan juo lyhyessä ajassa litrakaupalla vettä.

2. Alkoholi ja kofeiini kuivattavat elimistöä, joten niitä kannattaa välttää.

3. Syö pieniä aterioita usein. Suosi viileitä ja vesipitoisia ruokia, kuten salaatteja ja hedelmiä.

4. Vältä raskasta fyysistä ponnistelua tai ajoita se aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan, kun ulkona on viileämpää.

5. Varjosta auringonpuoleiset ikkunat vaaleilla sälekaihtimilla tai verhoilla.

6. Sulje ikkunat päivällä, kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää. Avaa ikkunat yöksi ulkoilman viilentyessä ja tuuleta sisätilat läpivedon avulla.

7. Jos asuntoa ei saa riittävän viileäksi, vietä muutama tunti päivällä esimerkiksi ilmastoidussa julkisessa rakennuksessa