"Ihminen voi lähteä lentoon, jos tuulennopeus on 40–50 metriä sekunnissa" – Kehotuksia pysyä sisätiloissa annetaan harvoin

Voe hyvänen aika. Ihminen voi lähteä lentoon 40-50ms tuulessaa. No ei voi. Se että tuulenpuuska kaataa sinut EI tarkoita lentoon lähtöä. No mikä määritetään "lennoksi" tai edes "ilmaan nousemiseksi", olisiko 10m matka ilmassa lento? No ilman jonkinlaista liitopukua ei onnistu 40ms tuulessa. Meteorologin perusopintoihin kuuluu (tai ainakin kuului) matematiikan ja fyysikan perusopintoja. Ei vaadi lukion pitkän matematiikan taitoja laskea että ihmisen pinta-ala ja 40ms tuuli ei riitä kehittämään riittävästi nostetta. Piste.