Hyvinvointiala HALI:n johtaja sote-lausunnosta: "Kolme vaalikautta jatkunut epävarmuus on saatava päätökseen"

Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Ismo Partanen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että perustuslakivaliokunnan sote-lausunto mahdollistaa asian jatkokäsittelyn eduskunnassa.

– Toivomme että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee nyt huolellista työtä, jotta lakipaketti saadaan eduskunnan suuren salin käsittelyyn, Partanen sanoo.

– On todella harmillista, jos tämä nyt kaatuu siksi, ettei se aikataulullisesti ehdi suureen saliin. Olisi jo toinen vaalikausi peräkkäin kun asia jäisi levälleen, hän lisää.

Ismo Partanen huomauttaa, ettei lakipaketti ole täydellinen hyvinvointialan näkökulmasta.

– Meillä on useitakin toiveita lainsäädännön tarkentamiseksi, mutta suuntaviivat siinä kumminkin nyt on. Tämä vähintään kolme vaalikautta jatkunut epävarmuus on kuitenkin ollut piinaavaa ja väsyttävää sekä yksityiselle että julkiselle tuottajalle, järjestäjälle ja rahoittajalle, kansalaisesta puhumattakaan, Ismo Partanen kuvailee.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon parinkymmenen tarkennettavan kohdan suhteen hän on luottavainen.

– Sote-valiokunta ei joudu aloittamaan aivan puhtaalta pöydältä. Suurin osa on teknisiä ja pienehköä hienosäätöä aiheuttavia kohtia, ja isommista asioista perustuslakivaliokunta on antanut vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, Partanen sanoo.

Hänen mukaansa haasteelliset kohdat ovat olleet aika pitkään yleisessä tiedossa: maakuntien rahoitus, asiakassuunnitelman sitovuus, EU-notifikaatio valinnanvapausjärjestelmästä, ja kansalaisten eriarvoisuuden vähentäminen.

– On harmillista, että asia meni näin myöhään, Ismo Partanen sanoo.