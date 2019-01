"Hyvin palvellut tekniikka väistyy historiaan" – Telia ajaa lopullisesti alas lankapuhelinpalvelunsa kesästä alkaen

Telia Finland Oyj heittää lopullisesti hyvästit lankapuhelinpalveluille.

Yhtiö kertoi tiistaina lakkauttavansa lankapuhelinpalvelujen tarjoamisen vuoden 2019 kuluessa. Palvelut päättyvät vaiheittain eri alueilla kesästä 2019 alkaen.

– Hyvin palvellut tekniikka väistyy historiaan asiakkaiden siirryttyä matkapuheluihin ja muihin puhepalveluihin, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Telia kehottaa lankapuhelinpalveluita vielä käyttäviä asiakkaita siirtymään matkapuhelin-palveluihin. Yhtiön mukaan ne ovat sekä laadukkaampia että edullisempia.

Telia aikoo ottaa asiassa henkilökohtaisesti yhteyttä lankapuhelinasiakkaisiinsa.

– Kutsumme asiakkaita myös paikallisiin tapahtumiin kaupungeissa, joissa meillä on eniten lankapuhelimia käyttäviä kuluttaja-asiakkaita, tiedotteessa kerrotaan.

Telialla lankaliittymiä on yhteensä noin 30 000, joista kuluttajaliittymien osuus on joitakin tuhansia. Telian lankaliittymät ovat vähentyneet nopeasti, koska merkittävä osa yhtiön lankapuhelinverkoista sijaitsee harvaan asutuilla muuttotappioalueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Yhtiön kertoo, että lankapuhelinten osuus puheliikenteestä on Suomessa enää noin kolme prosenttia, ja Telian verkossa lankapuheluiden ja -minuuttien määrä on laskenut tällä vuosikymmenellä 20–25 prosenttia joka vuosi.

Lankaverkossa käytettävät laitteet ovat vanhentuneita, ja verkon ylläpito ja korjaaminen on jo pitkään tukeutunut vanhoista laitteista saataviin varaosiin, yhtiö toteaa.

Telian mukaan sen matkapuhelinverkon väestöpeitto on tällä hetkellä peräti 99,9 prosenttia. Telia lupaa tarvittaessa myös parantaa kuuluvuutta edelleen niin, että lankapuheluiden päättyessä asiakas saa luotettavan puhepalvelun käyttöönsä.



– Lankaliittymien määrä ja palvelun käyttö on vähentynyt tasaisesti vuosi vuodelta. Lisäksi lankapuhelintekniikka on vanhentumassa, joten nyt oli sopiva aika piirtää kalenteriin päätepiste, jolloin palvelu päättyy, perustelee teknologiajohtaja Jari Collin tiedotteessa.



Collinin mukaan lankaverkossa on myös erityispalveluita hyödyntäviä asiakkaita, ja heidän tarpeisiinsa luvataan keskittyä erityisesti. Lankaverkon erityispalveluita ovat muun muassa turvapuhelimet, kuulo- ja näkövammaisten erikoislaitteet, hälyttimet sekä valvontakamerat.

Lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteydellä toimivia laajakaistaliittymiä.

Telian kanssa kilpailevilla operaattoreilla on omia lankaliittymäasiakkaita jäljellä tuhansittain.

Uusia lankaliittymiä esimerkiksi Telia ja Elisa eivät ole enää muutamaan vuoteen myyneet lainkaan.

Telian ilmoituksessa voi aistia historian havinaa, sillä Telia Finlandin juuret ulottuvat muun muassa Soneran ja Posti- ja Telelaitoksen kautta aina valtion Lennätinlaitokseen, joka perustettiin sotaväen viestintätarpeisiin vuosina 1917-1918. Lennätinviestien eli sähkösanomien välittämiseen rakennettiin paikkakuntien välille johdinyhteyksiä.