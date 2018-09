Hyvässä iskussa oleva Meyer Turun telakka kärsii tuntuvasti ylityökiellosta – kustannukset jopa 200 000 euroa viikossa

Teollisuudessa ja kuljetusalalla alkoi tänään ylityökielto vastatoimena hallituksen irtisanomissuojan heikennystä vastaan. Vaikutukset ovat mittavat esimerkiksi hyvässä työllisyystilanteessa olevalle Meyer Turun telakalle. Telakan laskelmien mukaan ylityökiellosta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia noin 200 000 euroa viikossa.

Tänään alkaneessa ylityökiellossa ovat mukana SAK:sta Teollisuusliitto ja AKT sekä STTK:sta Pro. Ammattiliitot vastustavat poliittisella työtaistelullaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen suunnitelmia helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä.

Hallitus on vakuuttanut pitävänsä kiinni suunnitelmastaan. Hallituksen mukaan tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä, eikä kannustaa yrityksiä irtisanomaan. Valmisteilla oleva laki on tarkoitus tuoda eduskuntaan marraskuussa.

Meyer Turun telakalla ylityökielto aiheuttaa varsin vakavan tilanteen heti. Telakka työllistää yhteensä vajaat 2000 työntekijää ja toimihenkilöä. Työntekijöistä valtaosa, noin 80 prosenttia on ylityökiellossa olevia Teollisuusliiton jäseniä, toimihenkilöistä monet ovat ammattiliitto Pro:n jäseniä.

Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Myllyn mukaan teollisuuden ja kuljetusalan ylityökielto näkyy Turun telakalla heti ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Telakka pyrkii tekemään kaikkensa, että tilatut laivat pysyisivät aikataulussa, joten ylitöinä tehtäviä töitä joudutaan nyt ostamaan ulkopuolelta eli alihankkijoilta.

Mylly sanoo, että telakka on laskenut ylimääräisiä kustannuksia ylityökiellosta aiheutuvan noin 200 000 euroa viikossa.

Uhka telakan toimitusvarmuudelle

– Kustannuksia isompi asia on vielä se, että tilanne on tietysti uhka toimitusvarmuudellemme, vaikka kaikki pyritään tekemään laivojen pysymiseksi aikataulussa, Mylly sanoo.

Meyer Turun tilauskanta on erinomainen. Vuodenvaihteessa telakalta valmistuu seuraava TUI Cruisesin tilaama risteilijä, TUI 2-alus. Telakan rakennusaltaassa on Costa Cruisesin tilaama risteilijä, joka valmistuu ensi vuonna ja tuotannossa kolkuttelee myös jo Carnival Cruisesin tilaama risteilijä.

Työtaistelut laajenemassa

Ammattiyhdistysliikkeen työtaistelut laajenevat syyskuun lopussa. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy ilmoittivat tänään aamulla ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Superin toimet kohdistuvat kunta-alalle ja kaikille yksityisen sektorin työpaikoille 26.9. klo 6.00. alkaen. Kielto päättyy 28.9. klo 23.59.

Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy 28.9.2018 klo 23.59. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä.