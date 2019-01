Hyväntekijänä esiintynyttä Brother Christmas -yhdistystä epäillään rahankeräys- ja kirjanpitorikoksista

Harmillista. Asia on kyllä hyvin kiinnostava ja vaikea edes odottaa, että käsittely päättyy. Vielä en ihan heitä pyyhettä kehään, kun on tullut Koposta vähän kavereille puolustutettua. Kirjapitorikokset ovat varsin vakava juttu, mutta jos esimerkiksi mietitään sitä, että avustusrahoja olisi ohjattu myös muihin kun mainittuihin avustuskohteisiin, on vaikea uskoa, että tämä olisi ollut tahallista. En ainakaan nää miten siitä asiasta Ari hyötyisi mitään. Vähän haiskahtaa siltä, että yhdistykseltä on jäänyt vaan koulut käymättä.

Mielenkiintoista on myös Helsingin sanomien osuus asiassa. He sanoivat, että heillä on lähteensä, mutta mitään todisteita he eivät ikinä julkaisseet. Jos heillä oli oikeita todisteita käytettävissä, ihmettelen miksei niitä julkaistu. Nyt kuulostaa vähän siltä, että heillä kävi uskomaton mäihä kun rikosepäilyjä tuli kun tulikin. Luulisin, että luurankoja löytyy yllättävänkin monen kaapista jos ihan perusteellisesti tutkitaan. Oikeusvaltiossa toki kuitenkin on säännöt ja niiden rikkomisesta tulee rangaista.