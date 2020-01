Hypoteekkiyhdistys: Harmaantuminen iskee Suomen talouteen – suhdanne vakaa, työllisyys ei parane

Tämä Hypoteekkiyhdistys on kyllä erikoinen tapaus. Se on pieni pankki, jolla on vain yksi konttori, joka on Helsingissä. Kuitenkin sen näkemyksiä lainataan laajasti mediassa, vaikka meillä on suuria kansallisia ja jopa kansainvälisiä pankkeja kuten Nordea, Danske ja OP. Yrityksen tehtävä on edistää omaa toimintaansa. Näin tekee myös Hypoteekkiyhdistys. Sen näkökulma talouteen ei ole kuitenkaan valtakunnallinen, vaan paikallinen. "Kaupungistuminen" on Hypon lempiaiheita. Helsingissä asuu kuitenkin vain joka kymmenes suomalainen eli Hypon näkökulma on kapea.