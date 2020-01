Hyllylle laitettavista käsimatkatavaroista joutuu jatkossa maksamaan ylimääräistä Norwegianin lennoilla

Lentoyhtiö Norwegian on ottanut torstaina käyttöön uudet käsimatkatavarakäytännöt.

Jatkossa halvinta lipputyyppiä (Lowfare) käyttävät asiakkaat joutuvat maksamaan matkatavarahyllylle sijoitettavista käsimatkatavaroista lennosta riippuen 5–9 euroa.

Halvimmalla lipulla saa edelleen tuoda matkustamoon ilman lisäkuluja yhden käsimatkatavaran, joka sijoitetaan istuimen alle.

– Kaikki matkustajat, lipputyypistä riippumatta, voivat tuoda matkustamoon yhden edessä olevan istuimen alle mahtuvan laukun. Jos asiakas ei tarvitse muuta käsimatkatavaraa, hän voi varata LowFare-lippumme ilman lisäkustannuksia. Ne, jotka haluavat ottaa mukaan matkustamoon myös matkatavarahyllylle sijoitettavan laukun, voivat tehdä sen ennen matkaa pientä lisämaksua vastaan tai valitsemalla toisen lipputyypin matkavarauksen yhteydessä, sanoo Norwegianin Cecilie Nybø Carlsen tiedotteessa.

Osana uudistuksia Norwegian on kasvattanut istuimen alle tulevan laukun sallittua kokoa. Myös kirjattavan matkavaran paino on nostettu 20 kilosta 23 kiloon. Flex- ja Premium-lippujen käsimatkatavaroiden sallittua yhteenlaskettua painoa on nostettu 10 kilosta 15 kiloon.

– Meille on tärkeää, että kaikki, jotka lentävät Norwegianilla, saavat hyvän matkakokemuksen. On väärä oletus, että matkustamossa olisi tarpeeksi tilaa kaikkien matkustajien matkatavarahyllyille sijoitettaville käsimatkatavaroille. Useimmat lentokoneistamme kuljettavat 186 matkustajaa ja koneissa on tilaa noin 80 käsimatkatavarahyllylle sijoitettavalle laukulle.

Uudistus ei koske varauksia, jotka on tehty ennen 23. tammikuuta. Lisätietoa uusista käsimatkatavarakäytännöistä eri lipputyyppien osalta löytyy Norwegianin sivuilta.