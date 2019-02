HUS:n hallintoylilääkäri: "Samat asiat nousevat taas esille sote-lausunnossa"

Samat asiat tosiaan nousevat aina esille. Säästäminen on vaikeaa. Erityisen vaikeaa on säästää julkisia menoja. Ja erityisen vaikeaa se on nimen omaan Suomessa. On erityisen vaikeaa ymmärtää, että 400 kuntaa ja kuntayhtymää eivät pysty järjestämään Sotea tehokkaasti. Samat 400 kuntaa ja kuntayhtymää eivät ikimaailmassa saa aikaan potilastietojärjestelmää, josta tekoäly seuloisi suomalaisten piilevät sairaudet ja ennaltaehkäisyn. Pienimmät kunnat eivät edes osaa tilata vanhusten hoivaa. Jos maalaisjärki puuttuu, kaiken ymmärtäminen on hyvin, hyvin vaikeaa.