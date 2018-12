Huomenna on vuoden lyhin päivä – talvipäivänseisauksen hetki sattuu keskiyölle, sen jälkeen hiivitään kohti valoa

Huomenna perjantaina on vuoden lyhin päivä, mutta lauantain puolelle keskiyön jälkeen sattuvan talvipäivänseisauksen hetken jälkeen päivät alkavat hiljalleen pidetä.

Ursan tiedottaja Anne Liljeström kertoo, että talvipäivänseisauksen hetki on tänä vuonna tarkalleen 22. joulukuuta kello 0.23.

Talvipäivänseisauksen ajankohta vaihtelee vuosittain joulukuun 21. ja 22. päivän välillä. Liljeströmin mukaan ajankohta vaihtelee, sillä kalenteri ei ole täysin täsmällinen sen kanssa, missä ajassa Maa kiertää Auringon. Samasta syystä kalenterissa käytetään joka neljäs vuosi karkauspäivää.

Mutta mitä talvipäivänseisauksen hetkellä oikein tapahtuukaan?

– Silloin tämä pimeyden lisääntyminen seisahtaa, Liljeström selventää.

Talvipäivänseisauksen aikaan aurinko pistemäinen porotus osuu suoraan Kauriin kääntöpiirille eteläisellä pallonpuoliskolla. Koska maan akseli on aurinkoon nähden kallellaan, on pohjoinen pallonpuolisko ja sen myötä myös Suomi kaikkein kauimpana auringosta ja päivä on lyhimmillään.

Saman akselin kallistumisen vuoksi taas kesäpäivänseisauksen aikaan aurinko porottaa Kravun kääntöpiirille, jolloin valoa tulee eniten pohjoiselle pallonpuoliskolle ja päivä on Suomessa pisimmillään.

Oulussa aurinko nousee perjantaina kello 10.29 ja laskee kello 14.03. Päivän pituus on siis noin kolme ja puoli tuntia. Lauantaina aurinko laskee minuutin myöhemmin, kello 14.04. Vertailun vuoksi esimerkiksi Helsingissä aurinko nousee kello 9.24 ja laskee kello 15.13, eli päivän pituus on melkein kuusi tuntia. Esimerkiksi taas Sodankylässä aurinko ei nouse perjantaina lainkaan.

Perjantaina vietetään siis vuoden lyhyintä päivää. Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä alkaa vähitellen pidentyä.

– Aluksi puhutaan sekunneista, minuuteista, Liljeström toteaa.

Viikon aikana päivä pitenee talvella noin kymmenen minuuttia viikossa.

Kunnolla päivän piteneminen alkaa näkyä vasta myöhemmin. Koska tarkalleen virka-aikaan työskentelevä oululainen pääsee hieman valoisammalla töihin ja töistä kotiin?

– Helmikuun toinen päivä aurinko laskee Oulussa tasan kello 16. Silloin on toki jo melko hämärää, mutta helmikuun aikana valon määrä lisääntyy huomattavasti, Liljeström avaa.

Helmikuussa siis pimeyden ote alkaa hellittää ja arkirutiinien parissa pääsee toimimaan jo valoisampaan aikaan. Liljeström kuitenkin muistuttaa, että toden teolla päivä pitenee vasta maaliskuussa ja eritoten kuun loppupuolella olevan kevätpäiväntasauksen aikaan.