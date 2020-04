Huoltovarmuuskeskuksen tilauksen arvo on 30 miljoonaa euroa – Hengityssuojaimia Kiinasta toimittavien kauppiaiden tiedot leimattiin salaisiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt suojavarusteista huoltovarmuuskeskukselle hankintaesityksen, jonka kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Valmiusjohtajan mukaan ensi viikon tilauksia koskevat tiedot tavarantoimittajista eivät ole julkisia.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on luokitellut salaisiksi tiedot ensi viikolla Kiinasta Suomeen tuotavien hengityssuojainten kauppiaista. Asiasta kertoo Lännen Medialle sosiaali- ja terveysministeriön STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

HVK toimittaa suojaimet STM:n tekemän hankintaesityksen perusteella. Tulevissa toimituksissa riskiä on Tulokkaan mukaan hajautettu ja suojaimia tulee useiden eri kauppiaiden kautta. Tiistaina Kiinasta Suomeen tuodut maskit ja hengityssuojaimet eivät yllättäen sovellu lainkaan sairaalakäyttöön.

STM:n saamissa asiakirjoissa näkyy tiedot tavarantoimittajista. Tulokas ei kommentoi, tuleeko koronakriisin vuoksi hankittavia hengityssuojaimia edelleen Kiinasta esimerkiksi liikemies Onni Sarmasteen kautta tai miltä tahoilta suojaimia ylipäätään ostetaan.

– Nämä ovat (salaisiksi) leimattuja papereita, joten siihen en voi ottaa kantaa, hän sanoo.

Suomen Kuvalehti uutisoi keskiviikkona miljoonien eurojen tilaussummaa koskevasta kiistasta, joka liittyy huoltovarmuuskeskuksen tekemään hengityssuojainten hankintaan. Tiina Jylhän mukaan hänen virolaisen Look Medical Care -yrityksensä piti toimittaa kasvosuojia. Lopulta tilauksen rahat maksettiin kuitenkin liikemies Onni Sarmasteen ilmoittamalle tilille.

Sarmaste on kiistänyt huijanneensa ketään. Sarmaste on kaupparekisteritietojen mukaan toimitusjohtajana Finance Group Helsinki Oy:ssa, jonka toimialana on liikkeenjohdon konsultointi. Yhtiöllä on lukuisia maksuhäiriömerkintöjä.

Onni Sarmasteen mukaan hänen yrityksellään on sopimus huoltovarmuuskeskuksen kanssa ja maksut tuotteista ovat tulleet HVK:lta sovitusti. Sarmaste sanoo, että hänellä oli alunperin sopimus Jylhän kanssa hengityssuojainten toimittamisesta.

– Selvisi, että heillä (Jylhän yhtiöllä) ei ole tuotteita valmiina. Kun he lähettivät väärennetyn sertifikaatin, niin purimme sopimuksen, hän kertoo.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että julkisuudessa olleet tiedot hengityssuojainten toimitusta koskevasta kiistasta tulivat ministeriölle yllätyksenä. STM on tehnyt esitykset tilauksista huoltovarmuuskeskukselle, joka toimii hankinnoissa itsenäisesti.

– Emme puutu millään tavalla siihen, miten HVK hankintoja tekee, Varhila korostaa.

STM on tehnyt HVK:lle suojavarusteista hankintaesityksen, jonka kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Lisäksi on tilattu kahdeksalla miljoonalla eurolla lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita.

Finnairin lento toi tiistaina HVK:n hankkiman suojainerän Suomeen. Kiinan Guangzhousta saapuneessa tilauksessa oli kaksi miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja ja 230 000 kappaletta hengityssuojia. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n testeissä kuitenkin selvisi, että mitään suojista ei voida käyttää sairaaloissa. Suojia toimitetaan nyt hoivayksiköihin ja kotihoitoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n listauksessa suodatustehokkuuden perusteella tehokkain suojain on FFP3- ja toisiksi tehokkain FFP2-tason hengityssuojain. Valmiusjohtaja Tulokkaan mukaan Kiinasta tulleet hengityssuojaimet eivät ole VTT:n testien perusteella FFP3 tai edes FFP2-tasoa.

VTT:n testit on tilannut huoltovarmuuskeskus, joten Tulokas ei siksi halua kertoa tarkemmin testien tuloksista.

Varastoissa olevia kasvosuojia riittää muutamiksi viikoiksi.

– Kulutus on ollut todella suurta sellaisissakin työtehtävissä, joissa (suojaimia) ei olisi välttämättä tarvinnut. Ymmärrän, että kun on globaaliepidemia, niin ihmiset haluavat suojautua mahdollisimman hyvin, Tulokas sanoo.

Hänen mukaansa tarkoituksena on nostaa hengityssuojainten ja kirurgisten nenä-suusuojien tuotanto nopeasti korkealle tasolle kotimaassa.

– Tähtäämme siihen, että kotimaassa valmistetaan vähintään FFP2-tason hengityssuojia, joita käytetään sairaalaympäristössä. Sitten meillä on tarve myös kirurgisille maskeille, visiireille, suojatakeille ja suojamyssyille, Tulokas sanoo.

Toimitus ei tavoittanut haastatteluun huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajaa Tomi Lounemaa. Myöskään Tiina Jylhää ei tavoitettu.

Tiina Jylhän asiamies Kari Uoti kertoo saaneensa hengityssuojainten kauppaan liittyvän toimeksiannon keskiviikkona. Hän kuvaa tapausta omituiseksi.

– Minun silmiini näyttää siltä, että päämieheni on tehnyt huoltovarmuuskeskuksen (HVK:n) kanssa diilin, jonka mukaan HVK:n on pitänyt maksaa sovittu summa päämieheni tilille. Sitä ei koskaan maksettu sinne, vaan summa meni Onni Sarmasteen osoittamalle tilille, Uoti sanoo.

Hänen mukaansa HVK:lle toimitetut tuotteet eivät lopulta tulleet lainkaan Jylhän kautta ja asiassa valmistellaan nyt tutkintapyyntöä poliisille. Huoltovarmuuskeskus tuli melko pian tietoiseksi siitä, että maksu on mennyt väärälle tilille, Uoti toteaa.

– Päämieheltäni tiedusteltiin, maksetaanko suoritus Tallinnaan vai Brysseliin. Päämieheni ilmoitti, että heillä ei ole tiliä muualla kuin Tallinnassa. Siinä vaiheessa huoltovarmuuskeskus oli ehtinyt maksaa jo Brysseliin, Uoti sanoo.