Huoltovarmuuskeskuksen kolmesta koneellisesta suojavarusteita saapuukin tiistaina vain yksi, loput keskiviikkona

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoi maanantaina alkuillasta, että tämän hetken tietojen mukaan kolmesta suojavarustelastia Suomeen kuljettavasta rahtikoneesta onkin tulossa tiistaina vain yksi.

Aiemmin arvioitiin, että kaikki kolme Kiinasta suojavarusterahtia tuovaa konetta tulisivat tiistaina 14.4. Nyt kahden muun on määrä tulla päivää myöhemmin eli keskiviikkona 15.4.

– On mahdollista, että rahtilentoja joudutaan aikatauluttamaan vielä uudelleen johtuen Kiinan uusista määräyksistä muun muassa tullausten suhteen. Tilanne elää koko ajan, huoltovarmuuskeskuksen tiedotteessa todetaan.

Tiistaina maahan on määrä saada lentorahtina suu- ja nenäsuojaimia eli kirurgisia maskeja, joiden valmistaja on Fujian Hengan Holding Xiamen Business Trade Co. Ltd.

Keskuksen mukaan maskit sopivat sairaalakäyttöön ja ovat kiinalaisen sairaalakäyttöön hyväksyttävän suojainstandardin YY 0469 mukaisia suojaimia.

Keskiviikkona on tulossa nitriili- ja vinyylikäsineitä sekä suomalaisen Lifa Air-yhtiön tuottamia FFP2-standardin mukaisia eli sairaalakäyttöön kelpaavia hengityssuojaimia.

VTT testaa kaikki HVK:n tilaamat ja Suomeen saapuneet suojaimet ja varmistaa, että ne täyttävät annetut vaatimukset. Lopullinen varmuus tuotteiden sopivuudesta saadaan VTT:n testauksen jälkeen.

Keskuksen mukaan ulkoministeriö avustaa tullausten ja muiden muodollisuuksien osalta paikan päällä Kiinassa.