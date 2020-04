Huoltovarmuuskeskuksen johtaja vaihtuu, Louneman tilalle väliaikainen toimitusjohtaja – katso lähetys työministeri Tuula Haataisen tiedotustilaisuudesta

Työministeri Tuula Haatainen pitää pitkäperjantain alkuillasta tiedotustilaisuuden, jossa odotetaan käsittelevän valtion hengityssuojainhankintoihin liittyviä sekaannuksia. Viittomakielelle tulkatun tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 17.

Huoltovarmuuskeskuksen aiempi johtaja Tomi Lounema jätti perjantaina irtisanoutumispyynnön ministeri Haataiselle. Haatainen on hyväksynyt irtisanoutumisen ja keskustelut Louneman kanssa.

Lounema pyysi eroa tehtävästään suojavarustehankinnoissa ilmenneiden puutteiden ja siitä seuranneen luottamuspulan takia.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajaksi nousee nyt väliaikaisesti työ- ja elinkeinoministeriön johtaja, virkamies Janne Känkänen. Känkänen kertoo pitävänsä tärkeänä, että Huoltovarmuuskeskuksen hankintaosaamista kohotetaan.

Haatainen kertoi perjantaina Twitterissä olevansa tyytymätön ministeriölle hankinnoista annettuihin tietoihin. Työministeri pyysi torstaina Huoltovarmuuskeskukselta selvityksen suojavarustehankinnoista ja selvitys on määrä toimittaa ministeriöön tiistaina 14. huhtikuuta.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on myös tilannut ulkopuolisen tarkastuksen jo tehdyistä kauppatoimista.

– Näistä hankinnoista on tulossa selvitys, mutta tilanne on nopeasti edennyt siihen, että Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan edellytykset jatkaa työssään vähenivät olennaisesti. Tässä haastavassa tilanteessa on tärkeintä turvata Huoltovarmuuskeskuksen kyky tehdä kriittisiä hankintoja, jotta Suomi voi suojautua koronavirusta vastaan, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

