HS: Yli 30 Suomen eurovaaliehdokkaista on ollut syytettynä rikoksesta – joka neljännellä perussuomalaisten ehdokkaalla ollut syyte, yksi puolue silti omilla luvuillaan

Europarlamenttiin pyrkii 33 henkilöä, jotka ovat olleet viimeisen 15 vuoden aikana syytettyinä rikoksesta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden selvityksen mukaan vuosina 2004–2019 syytteen on saanut noin 12 prosenttia ehdokkaista. Ehdokkaita on kaikkiaan 269.

Puolueiden välillä on isoja eroja, sillä esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaista syyte on ollut joka neljännellä, kun taas vihreiden ja RKP:n listoilla olevia ehdokkaita vastaan ei ole nostettu syytteitä lainkaan. Eduskuntapuolueista perussuomalaisilla on ollut eniten syytteitä.

Suomen Kansa Ensin -puolue on selvityksessä aivan omilla luvuillaan. Puolueen ehdokkaista kymmenen eli 56 prosenttia on ollut syytteessä. Kaikkiaan puolueen ehdokkaita vastaan on nostettu selvityksen ajanjaksolla 29 syytettä.

Kaikista syytteen saaneista ehdokkaista 82 prosenttia on miehiä.

Rikossyyte ei tarkoita, että ehdokas olisi tuomittu oikeudessa rikoksesta. Suomessa noin 95 prosenttia nostetuista syytteistä johtaa tuomioon.

HS:n selvitys kattaa kaikki Suomen käräjäoikeuksissa nostetut syytteet vuoden 2004 alusta vuoden 2019 maaliskuun puoliväliin.

Eurovaalien ennakkoäänestys jatkuu 21. toukokuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on 26. toukokuuta.

