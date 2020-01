HS: Verkkojätti Amazonin saksalaisen sivuston ohjelmistovirhe jumittaa toimituksia Suomeen

Yhdysvaltalaisen verkkokaupan Amazonin saksalaista Amazon.de-verkkokauppaa on vaivannut viime viikosta alkaen ohjelmistovirhe, joka vaikeuttaa pahoin ostamista Suomeen.

Asiasta kertoi tiistaina Helsingin Sanomat.



Lehden mukaan käyttäjät ovat havainneet, että monissa Amazon.den tuotteissa lukee ostoa harkitessa verkkosivulla punaisella teksti, ettei tuotetta toimiteta Suomeen (This item does not ship to Finland).



Osa tuotteista on aina ollut maakohtaisten myyntirajoitusten piirissä, mutta HS:n mukaan viime viikolla suomalaiset asiakkaat havaitsivat ilmoituksen ilmestyneen todella monen tuotteen yhteyteen sivustolla.

Yhtiön asiakaspalvelusta kerrottiin lehdelle, että yhtiö havaitsi Suomea koskevan virheen ohjelmistossaan viime viikon aikana. Sitä yritetään korjata. Vikaa ei HS:n mukaan kuitenkaan ole saatu yhtiössä vielä paikallistettua kunnolla.

Yhtiöstä ei osattu kertoa toistaiseksi, kauanko korjaus kestää.