HS: Tiina Jylhän kauneusklinikka markkinoi suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla

Helsingin Sanomien mukaan Huoltovarmuuskeskus on tehnyt miljoonien eurojen kasvomaskisopimuksen yrityksen kanssa, joka on markkinoinut kasvosuojaimia väärennetyllä sertifikaatilla. Kyseessä on lehden mukaan Tiina Jylhän kauneusklinikka. Jylhän johtama The Look Medical Care toimii Virossa.

Helsingin Sanomat kertoo nähneensä CE-sertifikaatin KN95-kasvomaskista, jonka kauneusklinikka on lähettänyt markkinointitarkoituksessa. Sertifikaatin saajan ja valmistajan kohdalle on merkitty yritys nimeltä The Look Medical Ltd HK. Osoite on merkitty Kiinan Dongguaniin.

Helsingin Sanomien mukaan sertifikaatti sinällään on aito, mutta se kuuluu kiinalaisrekisterien perusteella oikeasti toiselle firmalle. Kyseinen firma on nimeltään Dongguan Arun Industrial Co, Ltd.

Lehden haastattelemat asiantuntijat arvioivat dokumentin olevan väärennös.

Tiina Jylhä sanoi tekstiviestitse Helsingin Sanomille, että sertifikaatti on aito, mutta tehtaan nimeä ei paljasteta markkinoinnissa, joten se on peitetty heidän logollaan.

– Jokainen taho voi tilata meidän markkinoimiamme maskeja testattavaksi, mikäli haluaa. Ostaja saa myös aina alkuperäiset sertifikaatit, Jylhä kommentoi lehden mukaan.

HS:n tiedossa ei ole, millaisia dokumentteja Huoltovarmuuskeskukselle on toimitettu.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi eilen infossa, että Jylhän kanssa on tehty noin viiden miljoonan euron sopimus suojavarusteista. Sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty.

Lounema myös myönsi, ettei Huoltovarmuuskeskus ole tarkastanut yhteistyökumppanien taustoja riittävän huolellisesti.

Esillä infossa oli myös esimerkiksi sopimus Onni Sarmasteen kanssa. Sekin kauppa on ollut viiden miljoonan euron luokkaa.

Keskiviikkona kerrottiin, ettei tiistaina saapunut erä suojavarusteita täytä sairaalakäytön standardeja. Varusteita voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi hoivayksiköissä.