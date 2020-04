HS: THL:n pääjohtaja suosittelee kangasmaskien käyttöä tavallisille kansalaisille – tavoitteena vähentää viruksen leviämistä oireettomien tapausten kautta

THL on vähätellyt kasvosuojaimien käyttöä koko ajan. Hieman huonolta kuulostaa ihan perustietämyksen ja maalaisjärjen puute THL toiminnassa. Kyllä olisi pitänyt nähdä jo kiinalaisten esimerkistä että kasvomaskin käyttö kannattaa. Suojaetäisyys on toinen esimerkki tästä, THL on puhunut 1-2 m suoja etäisyydestä, on ihan selvää että se ei riitä noin tehokkaasti leviävän taudin suhteen. Jo myytinmurtajat TV ohjelmassa testattiin että aivastus leviää yli 10m etäisyydelle helposti.