HS: Rinteen hallitus tekemässä eläkkeisiin noin 50 euron kuukausittaisen korotuksen

Tässäpä sitä on Rinnettä, pienellä eläkkeellä on varmasti moni sellainen taho joka on jättänyt aikoinaan asiansa tai eläkemaksut hoitamatta. Nyt sitten Antti jakaa rahaa tälle porukalle puolueen kannatuksen varmistamiseksi. Vastuullista valtiontaloudenhoitoa?