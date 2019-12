HS: Presidentti Niinistö ei armahtanut tänä vuonna yhtään vankia, mikä on erittäin poikkeuksellista Suomessa

Tuomari antaa tuomion ja yleensä tuomio on ansaittu jostakin rikoksesta ja se pitää kärsiä. Se että presidentillä on armahdusoikeus niin on ihan ok. Jos hän jonain vuonna kokee että armahdusoikeutta ei voi käyttää, niin sekin ok. Rikoksista tuomittu saa ansionsa mukaan.