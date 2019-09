HS: Posti kaavailee alentavansa jopa 8 000 työntekijänsä palkkoja – pääministeri Antti Rinne miettii ratkaisuksi kertakorvausta

Älkää nyt ihmiset toivoko postille palkan alennuksia., jokainen on itselleen työpaikan hakenu ja siitä saa palkan. Jos nyt antaa periksi, niin se kuntapuoli tulee perässä ja muutkin alat. Eli kaikille tulee palkan alennukset jollakin aika välillä. Tää on herrojen juju. Koittavat kepillä jäätä. Samahan se sitten on paperi miehet, saavat kohtuutonta palkkaa ja muut edut kolupohjaan katsottuna.