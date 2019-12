HS: Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi myös romaneilta

Köyhiä ja alueella vähemmistöinä asuvia on ivattu aina, myös varakkaita. Lyhenikö ivaamisen ajanjakso vai, pitenikö vain muisto muutosten tieltä. Ajoitus on hyvä, olimmehan jo unohtaneet Jarskin ja Jaskan. En tiedä mutta jos asiaa on hyvä käsitellä niin, hyvä niin.