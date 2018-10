HS-gallup: SDP:n etumatka kasvaa, vihreiden kannatus jatkaa murenemistaan

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Antti Rinteen johtamaa oppositiopuoluetta äänestäisi nyt 22 prosenttia vastaajista, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin HS:n viime kuun kyselyssä.

Kokoomus on yhä selkeä kakkonen, sen kannatus on 19,6 prosenttia. Laskua edelliskuusta on vain 0,1 prosenttiyksikköä. SDP:n ja kokoomuksen suunnat ovat kuitenkin jo pidempään olleet vastakkaiset. Vielä vuoden alussa kokoomuksen kannatus oli 21,9 ja SDP:n 19 prosenttia, nyt osat ovat vaihtuneet.

Pääministeripuolue keskusta on 15,7 prosentin kannatuksellaan kolmossijalla, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin syyskuussa.

Vihreiden pitkään jatkunut laskusuunta ei näytä pysähtymisen merkkejä. Nyt sen kannatus oli 12 prosenttia, kun se syyskuussa oli 12,9 prosenttia. Vielä vuosi sitten lokakuussa vihreiden kannatus oli HS-gallupissa 16,1 prosenttia, tuolloin puolue oli kolmossijalla keskustan edellä.

Vihreiden luisulle on esitetty monia syitä. Puolueen arvellaan viime aikoina kärsineen muun muassa puheenjohtajansa Touko Aallon sairauslomasta.

Vasemmistoliiton tilanne näyttää paremmalta. Li Anderssonin johtaman puolueen kannatus nousi nyt 0,2 prosenttiyksikköä 9,8 prosenttiin ja on nyt korkeampi kuin kertaakaan HS:n kyselyissä 2010-luvulla. Myös perussuomalaiset lisäsi kannatustaan, joka on nyt 9,1 prosenttia.

RKP ja kristillisdemokraatit jatkavat suunnilleen samalla tasolla, 4,4 ja 3,8 prosentissa. Hallituspuolue siniset ei näytä millään saavaan nostettua kannatustaan pohjamudista: nyt kannatus putosi 0,2 prosenttiyksikköä 1,4 prosenttiin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin yli 2 300 ihmistä. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

