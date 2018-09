HS-gallup: Perussuomalaiset nousussa ja vihreät laskussa – mutta mikä on suurin puolue?

Kannatus elää näiden aikojen puoluekentän ääripäissä.

Helsingin Sanomien tänään julkaiseman gallupin mukaan perussuomalaisia suosii 8,7 prosenttia äänestäjistä, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä edellistä mittausta enemmän. Sen sijaan vihreiden kannatus jatkaa laskuaan täsmälleen saman verran. Se on nyt 12,9 prosentin luokkaa. Vielä vuosi sitten elokuussa vihreitä olisi äänestänyt 17,5 prosenttia suomalaisista.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, suurin puolue olisi HS-gallupin mukaan Sdp. Sen kannatus on 21,4 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä edellistä mittausta vähemmän.

Perään hengittää kokoomus 19,7 prosentilla. Sen suosio laski 0,5 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue keskustan kannatus on vakaa 15,5 prosenttia. Myös vasemmistoliiton suosio on ennallaan. Se on 9,6 prosenttia.

Rkp:tä äänestäisi nyt 4,5 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,9 prosenttia vastaajista.

Hallituspuolue sinisten kannatus nousi edellisestä mittauksesta 0,4 prosenttiyksiköllä. Se on kuitenkin yhä vain 1,6 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Siihen haastateltiin yli 2 300 suomalaista. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.