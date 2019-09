HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa gallup-kärkenä – puheenjohtajan vaihtaminen ei auttanut ainakaan vielä keskustaa, kannatus painui ennätysalas

Miksi Keskustan kannatus olisi noussut? Mitä on tehty? Eihän pelkän naaman vaihtuminen ainakaan vaikuta normaalin kansalaisen mielipiteeseen, vai ovatko he aivan tuuliviirejä ja pinnallisia. Toiseksi, mitä Katri Kulmuni on sanonut ja linjannut Keskustan agendaa, että sinne ryntäisi paluumuuttajia, höpö ja höpö. Niin kauan, kun Keskusta ei osaa sanoa selkeitä kantoja arvomaailmaan, maahanmuuttoon, perhepolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan, saa odottaa konservatiivisten äänestäjiä hyvinkin kauan. Sama pätee hyvin monen kohdalta, joittenka kanssa olen jutellut.