Hovioikeus antaa tuomion sarjakuristajan kahden vuoden takaisesta henkirikoksesta – käräjillä Michael Penttilä sai elinkautisen murhasta

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa sarjakuristajana tunnetun Michael Penttilän kaksi vuotta sitten tekemästä henkirikoksesta.

Viime kesänä välituomiossaan hovioikeus katsoi, että Penttilä kuristi käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla 52-vuotiaan naisen hengiltä Helsingissä huhtikuussa 2018. Hovioikeus ei vielä tuolloin ottanut kantaa rikosnimikkeeseen.

Syyttäjä vaatii Penttilälle elinkautista murhasta. Penttilä taas katsoo teon olleen tappo.

Viime kesänä hovioikeus myös määräsi Penttilän mielentilatutkimukseen. Oikeuden mukaan oli syytä selvittää, miten Penttilän persoonallisuudessa havaitut piirteet ovat vaikuttaneet hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistään.

Tänään annettavassa tuomiossa hovioikeus ottaa kantaa rikosnimikkeen ja rangaistuksen ohella siihen, oliko Penttilä syyntakeinen eli oliko hän kyennyt ymmärtämään tekonsa. Jos oikeus katsoo Penttilän olleen syyntakeinen, hänet voidaan tuomita rangaistukseen normaalisti.

Käräjillä Penttilä tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Käräjäoikeuden tuomion mukaan teko oli erityisen raaka, julma ja suunnitelmallinen.

Penttilä kiistää menneensä uhrin asunnolle surmaamistarkoituksessa, ja hänen mukaansa tapaamisen syynä oli intiimihieronnan saaminen. Penttilän mukaan tilanne kärjistyi naisen luona tämän tunnistettua hänet.

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta

Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Henkirikosten lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Vuonna 2018 hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden tuomion mukaan hän oli laatinut suunnitelman kuristaa samassa taloyhtiössä asuvaa 17-vuotiasta tyttöä. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Hovioikeudelle toissa vuoden tuomiota varten lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on seksuaalinen tarve, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.