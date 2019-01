Hollantilainen yrittäjä, puhuja ja kirjailija Jurgen Appelo vieraili perjantaina Oulussa puhumassa Tulevaisuuden tuotekehitys -seminaarissa. Appelo keskittyi seminaaripuheessaan tuotteiden kehitysprosessista, mutta on aiemmin kirjoittanut useita kirjoja johtamisesta, josta kysyimme häneltä kuusi kysymystä.

Johtajuudesta on kirjoitettu lukuisia oppaita ja pidetty luentoja, mutta huonoja johtajia on yhä. Miksi johtaminen on niin vaikeaa?

– Luulen, että se on vaikeaa, koska se vaatii ihmistä muuttamaan käytöstään, eikä tämä ole helppoa. Kaikki tekevät uudenvuodenlupauksia, mutta katso, miten niille käy alkuvuodesta. Tapa, jolla organisaatioita johdetaan nykyisin, oli järkevä ja hyvää johtamista ennen, kun ympäristö oli vakaampi ja ennustettavampi. Nykyinen, muuttuva ympäristö suosii start-upeja ja suuriakin yrityksiä pitää johtaa kuin ne olisivat isoja startupien yhteisöjä.