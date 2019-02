Poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan nyt odotellaan kokonaiskuvan tarkentumista. Mahdollinen rikostutkinta olisi useiden viranomaisten yhteisponnistus.

Kuunvaihteessa suljetut kaksi vanhusten hoivakotia ovat käynnistäneet kiivaan julkisen keskustelun kyseisten hoivakotien laiminlyönneistä. Poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan poliisihallituksessa odotellaan ylemmän poliisijohdon linjauksia siitä, mitä asian osalta tehdään ja tuleeko hoivakotien toiminnoista jätetyistä rikosilmoituksista keskitettyä tutkintaa.

– Yksittäisiä tapauksia on tekeillä ja niitä kartoitettiin viime viikolla. Yhtiöiden osalta ratkaisut tulevat tapahtumaan poliisin ylimmän johdon, syyttäjän ja valvontaviranomaisten kanssa, Heikkinen sanoo.

Kaksi hoivakotia suljettu

Alkuvuoden aikana viranomaiset ovat keskeyttäneet kahden yksityisen hoivakodin toiminnan vakavien laiminlyöntien takia. Sulkemisen taustalla vaikuttavat lääkehoitoon, lähijohtajatyöskentelyyn ja hoitajien määrän vääristelyyn liittyvät seikat.

Oikeusoppineet, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ja oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ovat puhuneet julkisuudessa siitä, että työvuorolistojen väärentämisessä voi olla kyse petoksesta. STT uutisoi sunnuntaina, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira harkitsee rikosilmoituksen tekemistä.

– Kaikessa, mikä liittyy viranomaistoimintaan ja siellä on valvonnasta vastaavia viranomaisia, heidän kanssaan tehtävä yhteistyö kuuluu poliisin esitutkinnan arkeen.

Ikäihmiset etusijalla tutkinnassa

– Ikäihmisiä ja hoivakoteja käsittelevät rikosilmoitukset ovat prioriteeteissa korkealla, Heikkinen sanoo.

Poliisilaitoksissa ympäri Suomen on Heikkisen mukaan tutkittavana yksittäisiä, hoivapalveluihin liittyviä tapauksia.

Heikkinen kertoo, että hoito-olosuhteissa sattuu asioita, jotka päätyvät osittain esitutkintaan. Tapaukset voivat esimerkiksi liittyä huonoon kohteluun, omaisten tekemiin laiminlyönti-ilmoituksiin, heitteillepanoon, kuolemansyyntutkintaan tai kotiutukseen.

– Valitettavia tapauksia on ollut vuosien saatossa, kuten esimerkiksi sellaiset, että kotipalvelut eivät ole saaneet tietoa kotiutuksesta tai niissä on tapahtunut sekaannuksia ja vanhus on kuollut kotiinsa.

Näissä on Heikkisen mukaan voinut olla kyse sairaudesta tai ne ovat voineet liittyä sairauteen, mutta myös niin, että "palveluiden puute on ollut asiassa myötävaikuttavana tekijänä".

Hänen mukaansa poliisi käsittelee vuosittain noin 800 000 rikosilmoitusta, joista karkeasti ottaen noin puolet on liikennerikoksia.

Listan kärkeen pääsevät henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Heikkisen mukaan erityishuomiota ovat saaneet myös lapsiin kohdistuneet rikokset, kuten esimerkiksi Oulun seksuaalirikostapaukset.

Kokonaiskuva vielä avoinna

Poliisihallitus ohjaa mahdollisen rikostutkinnan toimeenpanoa. Tutkimuksiin voivat osallistua esimerkiksi Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisilaitos. Kaikissa muissakin yksiköissä "riittää tutkintatyötä" Heikkisen mukaan.

– Nämä ovat arvailuja vielä, nyt odotellaan kokonaisuuden hahmottumista. Jos aihetta löytyy, ryhdytään eri viranomaisten toimesta yhteistyössä niihin tehtäviin, mikä itse kullekin kuuluu, Heikkinen sanoo.