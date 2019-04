Hillitysti juhlinut Antti Rinne odotti sdp:lle parempaa vaalitulosta: Illan kovimmat aplodit sai naisten MM-finaalin maali, joka hylättiin

Sdp:n vaalivalvojaisten kovimmat aplodit Helsingissä kuultiin, kun Suomi teki maalin USA:ta vastaan naisten MM-jääkiekon loppuottelussa. Maali hylättiin, mutta sdp:n johto eduskuntavaalien tuloslaskennassa näytti pitävän.

Valvojaisväki joutui jännittämään loppuun saakka. Ilmeet olivat vakavat, kun televisio välitti kuvaa yhden paikan perässä olleiden perussuomalaisten vaalivalvojaisriemusta.

Puheenjohtaja Antti Rinne saapui omiensa keskelle kello 23.25 ja sai pinnistettyä kasvoilleen vaisut hymyt, kun äänistä oli vielä muutama prosentti laskematta.

– Toivoin, että kannatusluku olisi lähtenyt kahdestakympistä ja ylikin. Se ei nyt lähtenyt, mutta me olemme hyvin todennäköisesti isoin puolue paikoissa ja prosenteissa.

– Ensimmäistä kertaa sdp on isoin puolue vuoden 1999 jälkeen,Rinne sanoi ja sai illan toiseksi kovimmat aplodit.

Hän sanoi, että montaa kirvelee se, ettei vaaleissa tullut sitä äänimäärää omalle kohdalle, mitä odotettiin, ja moni jäi valitsematta.

– Se on ikävä asia. Mutta jokainen teki yhdessä vaalituloksen ja se on koko tämän porukan yhteistä työtä. Eikö niin? Jee!

– Olette tehneet suuren työn viedessänne meidän arvoja eteenpäin, Rinne sanoi.

Rinteen perässä lavalle nousi puoliso Heta Ravolainen-Rinne. Alkusanoissaan Rinne kiitteli vuolaasti sekä vaimoaan että lapsiaan saamastaan tuesta.

Hän kiitteli sen jälkeen vaimoaan, Heta Ravolainen-Rinnettä.

– Ilman häntä en olisi jaksanut.

Rinne ei osannut sanoa, miksi vaalitulos ei alkanut kakkosella.

– Näyttää siltä, että kansalaiset ovat arvioineet tilanteen niin, että näin äänestetään.

Jossain vaiheessa arveltiin, että Rinne palaisi vaalivalvojaisiin vasta, kun voitto olisi aivan varma.

– Ajattelin, että kun laskenta venyy ja venyy vielä Uudellamaalla, on parempi tulla tänne ihmisten keskuuteen sanomaan se, mitä nyt ajattelen.

Kaikille samat kysymykset

Rinne sanoi, että sdp lähettää hallitustunnustelijana kaikille puolueille samanlaiset kysymykset.

– Niihin liittyy myös arvopohja. Kun vastaukset on saatu, arvioidaan, kenen kanssa nähdään todennäköiseksi yrittää hallitusta ja lähteä neuvottelemaan.

Rinne kuvaili perussuomalaisten vaalitulosta sanalla hyvä, muttei halunnut arvioida sitä sen enempää.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sai nuorisolta ilahtuneen vastaanoton laskeuduttuaan lavalta.

Hän sanoi, että sdp haluaa tehdä sellaista ilmastopolitiikkaa, jossa lapsille voidaan sanoa, että kyllä me teimme sen, mitä pystyimme ja osasimme.

– Ilmastonmuutosta pitää lähteä torjumaan.

Hän jatkoi, että sdp lähtee myös torjumaan eriarvoisuutta, kuten puolue lupasi.

– Suomi tekee investointeja erityisesti koulutuksen saralla. Myös työelämän tasa-arvoa ja perheiden tilannetta lähdetään korjaamaan.

Jännittävät hallitusneuvottelut

Puoluesihteeri Antton Rönnholm ennusti hallitusneuvotteluista jännittäviä.

– Täytyy toivoa, että kaikilla on kiinnostusta kantaa vastuuta ja osallistua neuvotteluihin ja kykyä tehdä kompromisseja. Emme voi mennä EU-puheenjohtajuuskauteen ilman hallitusta.

Joidenkin nuorten aikuisten kasvoilla näkyi sdp:n vaalivalvojaisissa epäuskoisia ilmeitä, kun ääntenlaskennassa perussuomalaiset menivät kokoomuksen ohi.

– Koen, että on kaksi suuntaa, mihin Suomea ollaan viemässä. Toinen on demarien suunta, joka luottaa perinteiseen tasa-arvoiseen politiikkaan ja siihen, että Suomi on tasa-arvoinen maa.

– Siihen on kontrastina perussuomalainen globalisaatiolta suojautuva politiikka, Sini Saarni sanoi.

Nykyisille demarinuorille sdp:n vaalivoitto on ensimmäinen, sillä edellisen kerran sdp on voittanut eduskuntavaalit vuonna 1999 Paavo Lipposen johdolla.

– Itse olin silloin kahdeksanvuotias, muisteli demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.