Hiiltä pitäisi niellä yli 37 miljoonaa tonnia vuodessa – liikaa vähenevät hiilinielut voivat koitua Suomelle rasitteeksi

Jep silloin kun poliitikot ja muut byrokraatit osallistuvat ilmastoasioihin, niin tiedetään hyvällä varmuudella, että kyseessä on huuhaa. He eivät ole vuosiin enää puhuneet saasteista, että siinä vain liatkoon ilman ja veden, mutta se hiilidioksidi mitä tulee ihmisten hengityksestä, niin se tässä nyt on se kaikkein vaarallisin, vaikka se on oikeasti paitsi vaarattomin, niin myös edellytys elämälle.

Trump on oikeassa eli hän on keskittynyt nimenomaan veden ja ilman puhtauteen ja syksyllä julkistetun mittauksen mukaan Yhdysvaltojen vedet ja ilma ovat todellakin juuri nyt puhtaimmat mitä ovat olleet siitä alkaen kun mittauksia on tehty. Yhdysvallat tuottavat nyt suuren osan energiastaan kivihiilellä joka on siis puhtain mahdollinen energiantuotannon muoto. Savupiipusta ei tule yhtään myrkkyä ja ilma sekä vedet pysyvät puhtaana.

Saatte vielä nähdä kuinka tulevat sukupolvet julistavat nimenomaan Trumpin ihmiskunnan pelastajaksi. Näin tulee käymään, sillä tuollainen globalistein levittämä sudotiede hiilidioksidista veroineen, on mitä suurinta humppalooraa ja vaaraksi koko ihmiskunnalle, kun ei keskitytä saasteisiin. Valheet eivät ole pysyneet pystyssä loputtomasti koskaan eivätkä pysy nytkään.