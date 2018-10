Hiilinieluja pitäisi syntyä joka puolella maapalloa – vihreät rajoittaisi metsähakkuita Suomessa miljoonilla kuutioilla

Huuhaan määrä on nykyään loputon. Ensinnäkin ilmastonmuutos on luonnollinen asia ja se mikä on luonnollista, niin ihmisen ei tule edes yrittää luonnon kiertokulkua muuttaa. Vihreät tässä käyttäytyy aivan luonnottomasti ja yrittävät saada meidät muutkin kääntymään luontoa vastaan. No se ei tule onnistumaan.

Me todellakin annamme ilmastonmuutoksen edetä normaalisti ja luonnollisesti, eikä ihminen mitään sille edes voisi ja se jos mikä on hyvä asia. Kun ilmastonmuutos etenee luonnollisesti, niin aikanaan Grönlanti tulee jälleen vapautumaan jääpeitostaan ja alta paljastuu maailman suurin vihreä tasanko. Tämä viherparatiisi tulee olemaan samalla maailman suurin "hiilinielu" jos sellaisia termejä joku haluaa käyttää. Grönlannin massiivinen viherparatiisi tulee tarjoamaan elämän miljardeille eläimille ja kasveille.

Katsokaas kun tämä planeetta on yksi suuri organismi joka on elossa ja osaa todellakin pitää kaiken tasapainossa luonnollisella kiertokulullaan. Ihmisen ei tule puuttua siihen mikä on luonnollista kuten ilmastonmuutos.