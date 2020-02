Hiihtolomalla huolletaan mieli ja kroppa – "Hiihtokeskuksissa meno ei ole enää pelkkää biletystä"

Lumi jakaa Suomen kahtia. Pohjoisen hiihtokeskuksissa lomalaiset pääsevät luonnonlumille. Etelän keskuksissa lasketellaan vain lumeteuilla rinteillä. Eteläsuomalaisten lomaliikenne soljuu rauhallisesti.

Eteläsuomalaisten hiihtolomaviikko näkyy hiihtokeskuksissa iloisena tunnelma. Maantiellä liikenne on sujunut joustavasti.

– Lunta on niin paljon, että kaikilla on hyvä mieli, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Lindfors sanoo.

Lännen Media tavoitti Lindforsin puhelimen päähän Kiririnteiltä Posiolta.

Hiihtokeskuksille lumi on väkevä voima ja tänä vuonna lumitilanne on jakanut Suomen vahvasti kahteen kastiin. Pohjoisessa lunta on ennätyksellisen paljon, kun taas etelässä lunta ei ole ollut juuri nimeksikään.

– Etelässä on ollut todella vaikeaa, mutta tällä hetkellä kahta keskusta lukuun ottamatta kaikki muut keskukset ovat auki. Hiihtokeskuksissa on rinteet on onnistuttu lumettamaan ja sitähän hiihtolomalaiset haluavat; nähdä rinteissä lunta, Lindfors sanoo.

Hyvinvointi nousee bilettämistä tärkeämmäksi

Iso-Syötteen aluejohtaja Jussi Kiiskilä kertoo, että heillä lunta on paikka paikoin 120 senttiä.

Se on poikkeuksellisen paljon myös Pohjois-Pohjanmaan sydänmailla sijaitsevalle keskukselle paljon.

– Tuleva hiihtolomakausi näyttää hyvälle, ja talvi on parhaimmillaan. Etelä-Suomen keskuksille tilanne on taas ollut haastava, koska alkutalvesta ihmiset eivät ole päässeet harrastamaan. Tämä näkyy siinä, että osa hiihtolomalaisista suuntaan matkansa pohjoiseen, Jussi Kiiskilä sanoo.

Ylä-Lapissa Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitseva Levi vetää eteläsuomalaisia hiihtolomalaisia puoleensa, pitkästä matkasta riippumatta.

Levin matkailun vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari on huomannut sen, että hiihtolomasta on tullut nimensä veroinen.

– Ihmiset keskittyvät yhä enemmän hyvinvoinnin hakemiseen ja lomalla halutaan liikkua ja rauhoittua yhdessä. Hiihtolomalla meno ei ole enää pelkkää biletystä, vaan liikutaan ja pidetään kropasta ja mielestä huolta.

Lumetus on etelän keskusten elinehto

Tampereen lähellä sijaitseva Sappee sai rinteet ensimmäisen kerran auki 13. joulukuuta. Keskuksen johtaja Jouko Poukkanen sanoo, että lumetus on heille elinehto.

– Lumetus on meille mahdollisuus tehdä talvi, kun talviolosuhteita ei luonnonlumella tule. Lumetuksen vuoksi lasketteluharrastuksen ei tarvitse jäädä tauolle, vaikka hiihtämään ei pääse, Poukkanen sanoo.

Toimiva lumetus vaatii kunnon järjestelmät sekä työvoimaa. Poukkasen mukaan Sappeella työskennellään kolmessa vuorossa kolmen työntekijän voimin.

– Heikkoina pakkastalvina lunta joudutaan tekemään lämpimissä olosuhteissa kuin aiemmin. Tänä vuonna työtä on jouduttu tekemään valtavat määrät, koska olosuhteet ovat olleet haastavia, hän sanoo.

Hiihtoloman liikenne sujuu rauhallisesti

Oulun liikennekeskuksen päivystäjä Riitta Orrelin mukaan menoliikenne kohti pohjoista on sujunut rauhallisesti.

– Suksiboksiautoja menee etelään erityisesti Rukan suuntaan Valtatie 20:lla. Isompia liikennemääriä ei kuitenkaan ole havaittavissa, hän sanoo.

Orre arvioi, että liikenne voi vilkastua vielä viikonvaihteen aikana.

– Huomiselle sunnuntaille on luvassa huonompaa keliä, joten jotkut voivat katsoa senkin mukaan milloin kannattaa lähteä liikkeelle. Tosin jos on mökki vuokrattu valmiiksi, silloin mennään, olipa keli mikä tahansa, hän sanoo.

Koulujen talvilomat pidetään seuraavan kolmen viikon aikana.

Ensi viikolla lomailevat pääkaupunkiseudun, Turun ja Porin koululaiset. Sen jälkeen eli viikolla yhdeksän talvilomaa vietetään muun muassa Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan ja Seinäjoen kouluissa.

Viimeisin lomavuoro viikolla kymmenen, jolloin hiihtolomalla ovat Pohjois- ja Itä-Suomen koululaiset.