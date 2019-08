Henriksson: "Suomi on oikeusvaltio – Syyrian sotarikoksia koskevat oikeusjutut käsitellään tietysti kotimaassa, jos kansainvälistä rikostuomioistuinta ei saada aikaiseksi"

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) asettelee sanansa tarkkaan rkp:n kesäkokouksen lounastauolla. Häneltä on hetki sitten udeltu, miksei Suomi ei ole ottanut muiden Pohjoismaiden tavoin aktiivisempaa roolia al-Holin pakolaisleirillä Pohjois-Syyriassa olevien omien kansalaisten suhteen.

– Olen seurannut tarkasti keskustelua Ruotsissa, eikä minun mielestäni Pohjoismaiden välillä ei ole niin suuria eroja kuin on ehkä annettu ymmärtää.

Ruotsi on esittänyt väliaikaisen, kansainvälisen hybridituomioistuimen perustamista Syyrian tapausten ja epäiltyjen sotarikosten käsittelemiseksi.

– Pidän sitä erittäin hyvänä ajatuksena. Todennäköisesti asiasta neuvotellaan pohjoismaisten pääministerien kokouksessa Islannissa. Toivon, että pääministerit löytävät yhteisen Pohjoismaisen linja asian ratkaisemiseksi.

"Tuomiovaltahan ei ulotu maamme rajojen ulkopuolelle"

Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi arveli Lännen Median haastattelussa (20.8.), että rikokset voivat vielä päätyä kansallisiin tuomioistuimiin, sillä kansainvälisen erityistuomioistuimen perustaminen on monesta syystä erittäin hankalaa.

– Suomi on oikeusvaltio, ja jos kansainvälistä rikostuomioistuinta ei saada aikaiseksi, oikeusjutut käsitellään tietysti kotimaassa – siltä osin kuin nämä henkilöt palaavat Suomeen ja siltä osin kuin heitä sotarikoksista epäillään.

– Suomen tuomiovaltahan ei ulotu meidän maamme rajojen ulkopuolelle, mutta jokaisella Suomen kansalaisella on aina oikeus tulla takaisin kotiin, Henriksson muistuttaa.

Koskenniemi totesi lisäksi, että Suomen pitäisi ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin lasten saamiseksi pois al-Holin leiriltä.

– En voi ottaa tähän asiaan kantaa. Meillä on hallituksessa sovittu selvästä työnjaosta ministerien kesken. Ulkoministeriöllä ja sisäministeriöllä on enemmän tietoa niin leirin kuin siellä olevien ihmistenkin tilanteesta ja olosuhteista.

– Lähtökohtana tietysti on, että kaikkia niitä kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan joihin Suomi on sitoutunut. Lasten oikeuksien sopimus on yksi niistä, Henriksson sanoo.

"Kiivas keskustelu kuuluu osana budjetintekoon"

Rkp:n eduskuntaryhmä keskustelee keskiviikkona alkaneessa kaksipäiväisessä kesäkokouksessaan Pietarsaaressa myös valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta.

Yksi kuuma peruna ovat koulutusmäärärahat, joista on jo kehkeytynyt kiivas sananvaihto keskustaministerien, valtiovarainministeri Mika Lintilän ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen kesken.

Erimielisyyttä on ollut lähinnä siitä, millä aikataululla hallitusohjelmassa luvatut määrärahojen korotukset näkyvät ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla.

– Pääasia on, että koulutukseen panostetaan. Pidän myös tärkeänä sitä, että me kaikki hallituspuolueet nyt noudatamme yhteistä hallitusohjelmaamme.

Henriksson muistuttaa, että nyt eletään vasta budjettiprosessin alkuvaihetta.

– On luonnollista että keskustelu on nyt kiivasta. Se ikään kuin kuuluu tässä vaiheessa olennaisena osana käsikirjoitukseen, Henriksson naurahtaa.

Asioista päätetään lopullisesti hallituksen budjettiriihessä 17.–18. syyskuuta.