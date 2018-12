Helsinki ilman natseja -mielenosoitus saapui Töölöön – "Olisi hienoa, jos ensi vuonna voitaisiin huutaa suvaitsevaisuuden puolesta"

Kello 16.30 aikaan Helsingin Narinkkatorilla käynnistyi Helsinki ilman natseja -mielenosoitus, jossa vastustetaan rasismia ja fasismia. Marssi kulki Narinkkatorilta Töölöön siten, ettei kulkue kohdannut uusnatseja reitillään. Marssi saapui määränpäähänsä Töölöön Taivallahden kentälle hieman kello 17:n jälkeen.



Paikalle kokoontui Helsingin poliisin arvion mukaan 1 800 mielenosoittajaa. Osallistuja huusivat muun muassa iskulauseita, kuten "natseja jorpakkoon" ja "lisää suvaitsevaisuutta".

Nukketeatteritaiteilijat Perrine Ferrafiat, Mila Nirhamo ja Elena Rekola halusivat ehdottomasti osallistua mielenosoitukseen.



– Asia on päivänpolttava ja ahdistava. Se ahdistaa, että Helsinkiin on syntynyt itsenäisyyspäiväksi perinne natsien marssille. Sille ei anneta periksi, Nirhamo sanoo.

Kolmikko korostaa, että mielenosoituksessa ollaan hyvien asioiden puolella.

– Ehkä vuoden päästä tilanne on sama, mutta aina voi toivoa parempaa. Se olisi hienoa, jos ensi vuonna voitaisiin huutaa vain ilmastonmuutoksen ja suvaitsevaisuuden puolesta, Ferrafiat pohtii.

– Ja juhlia Suomea, joka olisi tehnyt vuodessa mahtavaa työtä ilmastonmuutoksen torjunnassa, Nirhamo lisää.

Mielenosoitukseen on järjestetty myös musiikkiesityksiä ja puheita.



Järjestettiin kolmatta kertaa



Natseja vastustava mielenosoitus järjestettiin itsenäisyyspäivänä nyt kolmatta kertaa, ja se oli poliisin tiedossa.



Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluvat ainakin Helsingin vasemmistonuoret, Varisverkosto, A-ryhmä ja Suomi-Rojava.



Järjestäjät kertoivat, että he vastustavat myös alkuillasta kokoontuvaa 612-soihtukulkuetta, jota he kuvaavat äärioikeistoa yhdistäväksi tapahtumaksi.



Soihtukulkueen järjestäjät puolestaan korostavat kulkueen olevan poliittisesti sitoutumaton ja isänmaallinen tapahtuma, jonka toivotaan yhdistävän kansaa.