Helsingissä tavallista enemmän kolareita – liukas keli vaikeuttanut liikennettä

Helsingissä on sattunut iltapäivään mennessä kolmisenkymmentä liikenneonnettomuutta, joista suuri osa on ollut peltikolareita, kerrotaan Helsingin poliisista. Yleisjohtaja, komisario Teemu Lappalainen kertoo, että määrä on enemmän kuin tavallisesti Helsingissä. Kolareista oli hetkellisesti haittaa liikenteelle erityisesti Itäväylällä.

Lappalainen arvioi, että ainakin liukas keli on ollut syynä osaan onnettomuuksista. Hänen mukaansa monilla autoilijoilla saattaa olla yhä kesärenkaat alla.