Helsingin yliopistossa on kehitetty hoitoa keliakiaan – siedätyshoidosta vehnän gluteenille on saatu hyviä tuloksia

Helsingin yliopiston tutkija Tobias Freitag tutkmuksessa on käynyt ilmi, että keliakiaa sairastava olisi mahdollista totuttaa sietämään ainakin gliadiinia, mikä on osa venhän gluteenivalkuaisista, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Freitag kehitti ja testasi yhdessä teollisuuden kanssa gliadiinia sisältävien nanohiukkasten vaikutusta immuunijärjestelmän uudelleenohjaamiseen ja sen myötä keliakian hoitamiseen.

Keliakia syntyy, kun immunologinen toleranssi gluteenille katoaa. Se voi tapahtua missä iässä tahansa.

Kun tutkimuksessa hiirten vereen ruiskutettiin gliadiinia sisältäviä nanohiukkasia, T-soluaktivaatio, tulehdus ja kudosvaurio vähenivät merkittävästi. Tästä seurasi myös se, että immunologiseen toleranssiin liittyvien geenien ilmentyminen aktivoitui.

– Nämä havainnot tukevat ajatusta, että saattaa olla mahdollista uudelleenohjelmoida immuunijärjestelmä keliakiapotilailla ja ohjeistaa T-lymfosyyttejä sietämään gluteenia, Freitag toteaa.

Kliinisiä tutkimuksia Yhdysvalloissa

Keliakia on autoimmuunitauti, johon liittyy yliherkkyys gluteenille. Gluteeni on vehnän, ohran ja rukiin sisältämien proteiinien yhteisnimi.



Jos keliakiapotilaat voidaan jatkotutkimuksissa siedättää gluteenille, voi nanohiukkashoito johtaa keliakian paranemiseen. Potilaat voivat siten pystyä syömään jälleen normaalia ruokaa ilman haitallisia seurauksia.



Freitagin mukaan samanlaisia nanohiukkasia voidaan kehittää myös muiden autoimmuunisairauksien kuten diabeteksen, multippeliskleroosin ja narkolepsian hoitoon.



Edellytyksenä kuitenkin on, että tautia ylläpitävä tekijä tunnetaan.



Tulosten perusteella on Yhdysvalloissa tehty alustavat kliiniset tutkimukset keliakiapotilailla. Tulosten mukaan keliakiapotilaiden nanohiukkashoito vaimentaa tai vähentää tulehdusta aiheuttavia soluja veressä.



Keliakiaa sairastaa 0,3–2,4 prosenttiakoko maailman väestöstä ja Suomessa noin 2 prosenttia. Keliakiapotilailla on tyypillisesti suolistovaivoja, ripulia ja vatsanväänteitä, mutta usein henkilöt ovat oireettomia tai tietämättömiä taudistaan.