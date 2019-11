Helsingin poliisille tehty useita tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sarjoista, pyydetään tutkimaan kiihottamista kansanryhmää vastaan

Tätä on tilattu, tätä on haluttu ja nyt elämme sen mukaan. Lipas on avattu ja Orwellilainen maailmankuva näyttää tulevan todeksi.

Jonkun pitäisi ymmärtää viheltää ottelu päättyneeksi. Niinistö tai muu riittävän iso vaikuttaja. "Keisari on alasti!"

Voisimme yhdessä todeta, että yhteiskuntamme voi olla jotain muuta kuin tämä irvokas näytelmä.