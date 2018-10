Helsingin piispan yrityksen kirjanpidossa epäillään rikosta – rahankäytöstä kirkkoherrana ei esitutkintaa

Helsingin piispa Teemu Laajasalo myöntää toimineensa huolimattomasti nyt jo toimintansa lopettaneen yritykseen kirjanpidossa.

Helsingin piispan Teemu Laajasalon omistaman osakeyhtiön kirjanpitoon liittyvissä epäselvyyksissä epäillään rikosta.

Esitutkinnassa selvisi, että yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty aikanaan puutteellisella aineistolla. Kirjanpitoon on lisätty puuttuvia tositteita loppuvuonna 2017, minkä jälkeen nämä tilinpäätökset on laadittu uudelleen.

Kirjanpitoon liittyvän rikosepäilyn osalta asia siirtyy syyteharkintaan.

Helsingin poliisille tehtiin tammikuussa useita tutkintapyyntöjä Laajasalon luottokortin käyttöön ja matkalaskuihin liittyvistä epäselvyyksistä sinä aikana, kun hän vielä toimi Kallion seurakunnan kirkkoherrana.

Samassa yhteydessä tehtiin tutkintapyyntö hänen omistamansa yhtiön kirjanpidon ristiriitaisuuksista.

Luottokortti- ja matkalaskuihin liittyvissä asioissa ei ole poliisin mukaan syytä epäillä rikosta. Asiasta ei siis ole käynnistetty esitutkintaa, eikä asia siirry poliisilta syyttäjälle.

Poliisin tietojen mukaan Laajasalo ei ole kahden virkamatkansa osalta noudattanut seurakuntayhtymän matkustussääntöä, mutta poliisin tekemän kokonaisarvion perusteella asia ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä.

Laajasalo ilmoittaa hiippakunnan tiedotteessa myöntävänsä kirjanpitorikkomuksen.

– Kuten olen aiemmin julkisuudessa todennut, kirjanpidon hoidossa on ollut huolimattomuutta. Yrityksen kaikki velvoitteet on hoidettu, mutta myöhässä. Laiminlyönneillä ei ole saatu hyötyä. Se ei poista sitä, että olisi pitänyt olla huolellisempi. Myönnän laiminlyönnit ja olen niistä pahoillani. Yritys on ajettu alas. Sillä ei ole toimintaa ja sen vastuut on hoidettu, Laajasalo toteaa.