Helsingin pelastuskoulun rehtori odottaa koulun lopettamisen aiheuttavan isoja vaikeuksia – "Meillä tulee olemaan todennäköisesti asemia kiinni"

On syynsä, miksi Helsinki on kouluttanut lisää pelastajia itse määrällisesti ja myös täydennyskouluttanut heitä. Helsinki on myös jo vuosia sitten aloittanut pelastajien selkeästi laajemman, tutkintoon johtavan ensihoitokoulutuksen. Helsinki on myös maksanut tästä koulutuskokonaisuudesta ihan itse.

Nyt ministeriö sitten päättää, että eihän moista saa tehdä. Järkevää syytä ei vielä ole kukaan kertonut.