Helsingin opetusviraston tietohallinnon entisen työntekijän rikosepäilyt siirtyvät syyttäjälle. Valmistuneen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee hänen tilanneen vuosien 2006-2016 aikana noin yhdeksän miljoonan euron arvosta laitteita, joita ei ole koskaan toimitettu opetusvirastoon.

Poliisi uskoo, että laitteet on myyty yksityishenkilöille eri puolilla Suomea. Miestä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Laitteet ovat olleet pääasiassa tietokoneita, puhelimia, muita it-laitteita sekä viihde-elektroniikkaa. Laitteet on poliisin mukaan tilattu useilta eri laitetoimittajilta, joista kaikki eivät ole Helsingin kaupungin sopimustoimittajia.

- Epäilty teko on ollut mahdollinen, koska epäillyllä on ollut esimiesasemansa vuoksi laajat hankintaoikeudet ja erityisesti siitä syystä, että hän on pystynyt korkeaa asemaansa hyväksi käyttäen peittämään tekonsa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Urpo Mäkelä Helsingin poliisista.

Myös pääepäillyn neljää esimiestä epäillään virkarikoksista. Lisäksi kahta heistä epäillään kavallusrikoksista. Mäkelän mukaan heitä ei epäillä varsinaisesta korruptiosta.

- Heidän epäillään laiminlyöneen heille annettuja virkatehtäviä muun muassa valvonnan osalta. Esimiehille kuuluu järjestelytehtäviä, esimerkiksi miten hankinta toteutetaan ja miten laiterekisteröinti ja irtaimiston säilytys järjestetään.

Pääepäilty irtisanottiin viime vuonna

Opetusvirastossa ei tiistaina voitu ottaa kantaa jatkoseuraamuksiin kaikkien epäiltyjen osalta. Pääepäilty on irtisanottu jo maaliskuussa 2017.

- Aiemmin on irtisanottu viisi työntekijää ja lisäksi annettu kirjallisia varoituksia. Me emme vielä tässä vaiheessa tiedä, keitä muut epäillyt ovat, verkkoviestintäpäällikkö Leila Oravisto kertoo.

Lisäksi yhteensä kuuttatoista opetusviraston entistä ja nykyistä työntekijää epäillään petos- ja kavallusrikoksista.

- Työntekijöiden hallusta on löydetty opetusvirastolle hankittuja it-laitteita sekä viihde-elektroniikkaa, jotka ovat olleet henkilöiden yksityisessä käytössä. Opetusvirasto on katsonut, että näin ei kuuluisi olla. Ne ovat olleet perusteetta tai luvatta käytössä, Mäkelä kertoo.

Myös yhtä laitetoimittajaa epäillään törkeästä petoksesta. Viittä ihmistä, jotka ovat välittäneet laitteita, epäillään törkeästä kätkemisrikoksesta tai avunannosta törkeään petokseen. Lisäksi yhtä ihmistä epäillään törkeästä rahanpesurikoksesta, koska hänen epäillään vastaanottaneen ja häivyttäneen rikoksilla saatua hyötyä.

Rikoshyödystä on saatu esitutkinnan aikana takaisin noin 900 000 euroa. Poliisi on takavarikoinut ja palauttanut opetusvirastolle laitteita noin 340 000 euron arvosta.