Helsingin käräjäoikeudessa alkoi historiallinen poliisirikosoikeudenkäynti, paikalla ollut Helsingin poliisipäällikkö kiisti syytteet

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tiistaina valmisteluistunto tapauksessa, jossa korkeaa poliisijohtoa epäillään virkarikoksista. Pääkäsittely siirrettiin alkamaan 3. syyskuuta.

Syynä on se, että keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot ehtii tutustua häntä vastaan maanantaina asetettuun virkarikossyytteeseen.

Korkeaa poliisijohtoa epäillään tietolähteiden kirjaamisen ja rekisteröinnin laiminlyönneistä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2008–2013.

Syytettyjen penkillä istuu Lardotin lisäksi entinen huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio, entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, entinen Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen ja Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio.

Sisäministeriö on hyllyttänyt Aapion virastaan häneen kohdistuvan rikosepäilyn vuoksi.

Syytetyistä paikalla oli henkilökohtaisesti Lasse Aapio tiistaina. Hän kiisti virkarikossyytteet kuten muutkin epäillyt ovat tehneet.

– Olen silloin keskusrikospoliisin kanssa tutkinut törkeätä huumausainerikosta, johon on liittynyt Pasilan mies. Nyt seitsemän vuoden jälkeen ei ole tietoa lainvoimaisesti, kuka on Pasilan mies. Minä lähden siitä, että nyt selvitetään, mitä on tapahtunut kuusi vuotta sitten, Aapio sanoo medialle.

Aapion mukaan tietolähteiden käytön valvonta ei ole kuulunut Helsingin poliisissa hänen tehtäviinsä apulaispäällikkönä. Tietolähdekäytäntöjä muutettiin, kun hänestä tuli Helsingin poliisipäällikkö.

– Kyllä kaikki on nyt uutta ja varmaan esimerkillistä koko valtakunnassa, Aapio sanoo.