Helman kommentoinnissa on syytä olla tarkkana – Tasa-arvovaltuutettu: Jos kohde kokee kommentit ahdistaviksi, kyse voi olla seksuaalisesta häirinnästä

Juttu on julkaistu alun perin Kalevassa 24.4.2018.

Säiden lämmetessä vaatetus yleensä vähenee. Ylle vaihdetaan keveämpiä asuja, kuten toppeja, mekkoja, hameita ja shortseja.

Esimerkiksi työkaverin keventyneen pukeutumisen kommentoimisessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei syyllisty sanoillaan tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään eli seksuaaliseen häirintään.

Lain mukaan seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi vartaloa tai pukeutumista koskevina kommentteina.

– Häirintää voivat olla seksuaalisviritteiset, ei-toivotut kommentit, jos kohde kokee ne ahdistaviksi, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kuvailee.

Hänen mukaansa seksuaalinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jota jatketaan siitä huolimatta, että häirinnän kohde ilmaisee, ettei hän halua sitä.

Seksuaaliseen häirintään syyllistyminen ei edellytä sitä, että tekijä toimisi tahallaan eli tietoisesti yrittäisi häiritä seksuaalisesti. Sekin riittää, jos kommenttien kohde itse kokee kommenttien loukanneen hänen henkistä koskemattomuuttaan halventavassa, ahdistavassa, uhkaavassa tai vihamielisessä ilmapiirissä.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan häirintään syyllistyy herkemmin tilanteessa, jossa kommenttien kohde reagoi kuulemaansa eli tuo ilmi kommenttien olevan epämukavia ja niitä jatketaan tästä huolimatta. Mutta välttämättä tällaista reagointia ei edes tarvita.

– On tilanteita, joissa tekijän pitää ymmärtää kommenttiensa olevan seksuaalista häirintää. Mitä vakavammin teko loukkaa häirinnän kohteen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta, sitä selvempää on, että kyse on seksuaalisesta häirinnästä vaikka kohde ei ilmaisisi, että häiritsijän käytös on ahdistavaa tai nöyryyttävää.

Seksuaalinen häirintä on vallan väärinkäyttöä. Maarianvaara muistuttaa, että esimiesten ja muiden valtaa käyttävien on oltava tietoisia vastuustaan.

– Asema edellyttää herkkyyttä myös puheissa. Tilanne on samanlainen opiskelijan ulkonäköä kommentoivan opettajan kohdalla.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa, että kyse on aina tapauskohtaisesta harkinnasta eli siitä, ylittyykö häirinnän raja.

– Lähtökohtaisesti työkaverin nättiä kesämekkoa voi kommentoida, kunhan tekee sen toista ihmistä kunnioittaen ja oman asemansa tiedostaen. Keskeistä on se, miten sen tekee ja miten toinen sen kokee.

Seksuaalinen häirintä tulee erottaa seksuaalisesta ahdistelusta, joka on rikos. Siihen syyllistyy, jos koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka loukkaa tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Seksuaalinen häirintä sen sijaan on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää, joka voi ilmetä myös sanoin tai elein.

Tasa-arvolakia ei sovelleta perheenjäsenten välisiin tai muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin. Esimerkiksi puolison vaatetuksen kommentoiminen ei siis ole seksuaalista häirintää tasa-arvolain tarkoittamassa mielessä.

Jos työantaja on passiivinen eikä puutu työpaikalla tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään saatuaan siitä tietoonsa, voi häirinnän kohteeksi joutunut vaatia myös työantajalta hyvitystä tasa-arvolain rikkomisesta.

–Myös oppilaitoksissa täytyy reagoida, jos opiskelijat tai vaikka opettajat ilmoittavat joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Oppilaitoksella on velvollisuus puuttua asiaan.