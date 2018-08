Hellerajoja rikotaan edelleen Suomessa - illaksi on luvassa sateita

Helleraja on rikottu tänään ainakin Porissa ja Viitasaarella, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman. Myös muualla Suomessa lämpötilat ovat liikkuneet yli 20 asteessa, ja ainoastaan Käsivarren seudulla lämpötilat ovat jääneet tänään alle 20 asteeseen.

- Nämä lämpötilat ovat varsin lämpimiä elokuun sääksi, Bergman sanoo.

Suomeen on kuitenkin saapumassa Ruotsista kylmä rintama, joka tuo mukanaan sadekuuroja ja ukkospuuskia illaksi Pohjanmaalle ja Lapin länsiosiin. Alueella voi myös tuulla voimakkaasti. Muualla Suomessa sää on illalla selkeä.

Viikonlopuksi luvassa on enemmän sateita. Lauantaina sadekuurot painottuvat maan itäosiin ja idässä voi myös ukkostaa. Myös Pohjois-Suomessa voi tulla lauantaina yksittäisiä sadekuuroja, mutta muualla maassa on puolipilvistä. Bergmanin mukaan lämpötilat liikkuvat 20 asteen tienoilla, mutta lauantaina ei mitä luultavimmin rikota enää hellerajaa.

Myös sunnuntaiksi on luvassa sadetta, kun Suomen yli kulkee runsas sadealue itään. Vettä tulee laajalti, mutta sateiden ei pitäisi olla erityisen runsaita ja sää alkaa poutaantua sunnuntaina iltapäivällä.

Alkuviikosta sää näyttää poutaiselta, mutta Bergmanin mukaan ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta.

- Keskiviikkona Suomea lähestyy voimakas matalapaine, johon voi liittyä runsaita sateita. Vielä on kuitenkin arvoitus, mikä matalapaineen reitti on ja miten voimakas se on loppujen lopuksi, Bergman sanoo.