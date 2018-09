Hellekesä on usein myös onnettomuuskesä – tänä vuonna kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia oli poikkeuksellisen vähän

Pitkä ja kuuma kesä on tilastojen mukaan omiaan lisäämään liikenneonnettomuuksia. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tiedotteen mukaan yksi syy on alkoholin käytön kasvu lämpimillä säillä.

– Liikenteessä se näkyy riskien ottamisena ja kuolonkolareiden lisääntymisenä, instituutin yhteyspäällikkö Tapio Koisaari toteaa.

– Lisäksi hellekesänä tien päällä on normaalia enemmän erilaisia ajoneuvoja. Hyvät ajokelit lisäävät esimerkiksi moottoripyöräilyä.

Tänä vuonna moottoripyörä oli elokuun loppuun ulottuvalla tarkastelujaksolla osallisena 22 kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa. Motoristien aiheuttamia turmia sattui yhdeksän enemmän kuin samalla ajanjaksolla viime vuonna.

Liikenteessä kuolleita ennätysvähän

Muilta osin liikennetilastot välittävät lähes yksinomaan myönteistä sanomaa: hellekesä 2018 ei aiheuttanut onnettomuuspiikkiä.

Jokainen liikennekuolema on liikaa, mutta tänä vuonna niitä on ollut tutkinnassa ennätysvähän. Elokuun loppuun mennessä Suomen tieliikenteessä menehtyi yhteensä 149 henkilöä 134 onnettomuudessa. Määrä on pienempi kuin yhdenkään aikaisemman tarkasteluvuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.

Selvimmin myönteinen kehitys on näkynyt kevyen liikenteen vakavien onnettomuuksien vähentymisenä. Tammi-elokuussa menehtyi kahdeksan jalankulkijaa ja yhdeksän pyöräilijää. Määrät ovat pienimmät viiteen vuoteen.

Yleisin onnettomuustyyppi tarkastelujaksolla oli tieltä suistuminen. Kaikista turmista 40 prosenttia oli suistumisia.

Lapissa kuolonkolarit lisääntyivät

Viime vuoteen verrattuna onnettomuudet vähenivät eniten Uudellamaalla. OTI:n raportin mukaan maakunnassa sattui tammi-elokuussa 19 kuolonkolaria. Viime vuonna maakunnan tilastoihin merkittiin samana aikana 29 vastaavaa turmaa.

Eniten vakavien onnettomuuksien määrä on kasvanut tänä vuonna Lapissa, jossa sattui elokuun loppuun mennessä yksitoista kuolonkolaria.

Viime vuonna pohjoisimmassa Suomessa oli vain kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Luvuista ei voi kuitenkaan vetää vahvoja johtopäätöksiä. Alueelliset luvut ovat tilastollisesti pieniä, ja satunnaisvaihtelun osuus on suuri.